商务部发布外贸形势报告 稳住外贸基本盘有基础有支撑

6月15日，为期10天的第127届广交会在网上开幕，这是中国首次完全以网络形式举办的广交会。广交会按16大类商品设置50个展区，全部免收参展费用，帮助企业减负纾困，开拓国际市场。图为6月15日，位于山东省青岛市的青岛营上电器有限公司，营销人员通过广交会直播平台推介出口到非洲等海外市场的冰箱产品。

梁孝鹏摄（人民视觉）

6月15日，商务部综合司和国际贸易经济合作研究院联合发布《中国对外贸易形势报告（2020年春季）》。《报告》回顾了2019年及2020年前5个月中国外贸运行情况，分析了2020年中国外贸发展环境。

《报告》指出，2019年，在全球经贸整体放缓背景下，中国对外贸易逆势增长，规模创历史新高，实现稳中提质，高质量发展取得新成效。2020年外贸发展面临环境的不确定性增多，产业链供应链循环受阻，国际贸易投资萎缩。国内企业特别是中小微企业困难凸显，就业压力增大，中国外贸发展面临的风险挑战异常复杂严峻。同时也要看到，随着国内疫情影响逐步缓解，经济生产活动逐步恢复正常，稳住全年外贸基本盘、实现外贸促稳提质仍然具有坚实基础和有力支撑。

疫情重创全球经贸

突如其来的新冠肺炎疫情，对国际贸易产生了巨大的影响。不久前，世界贸易组织（WTO）预测，2020年全球商品贸易将下降13%至32%，几乎所有地区都将出现两位数下降。与此同时，联合国贸发会议在其发布的报告中也指出，疫情使得发展中国家和发达国家经济都受到了严重冲击，预计今年第二季度许多发展中国家的贸易将急剧下降，贸易收缩情况比2008年全球金融危机时更严重。

《报告》分析，疫情对全球经贸的冲击主要体现在四方面：

一是出口订单减少。国际市场需求严重萎缩，外贸企业普遍面临在手订单取消或延期、新订单签约困难等问题，中小外贸企业受到的影响更大。

二是产业链供应链受阻。主要经济体生产大面积停摆，我国企业上游供应链受阻或断裂。

三是贸易成本上升。许多国家采取人流、物流、贸易限制措施，对海运、空运等国际物流畅通带来较大影响。

四是企业资金链承压。海外客户大量推迟订单、压缩订单甚至取消订单，违约风险快速上升，外贸货款账期拉长，收汇风险增大。

全球化智库主任王辉耀说，“在未来的数月和数年中，开放贸易对各国抗疫合作、平衡全球供需以及促进经济长期增长等至关重要。”

中国举措及时有力

商务部数据显示，尽管受新冠肺炎疫情影响，1—5月份，全国进出口总额同比下降4.9%，但也依然呈现出“民营企业出口占比提升”“中西部地区出口占比提升”“主要大宗商品进口量增价跌”等亮点。

《报告》指出，面对疫情带给外贸的巨大冲击，中国政府及时出台一系列稳外政策措施，打出政策“组合拳”，全力稳住外贸基本盘。

比如，在精准帮扶企业方面，进一步完善出口退税政策，减轻企业负担，进一步扩大出口信用保险短期险覆盖面，促进费率合理下降；在优化国际市场布局方面，鼓励举办线上展会，探索线上线下同步互动、有机融合的办展新模式，充分运用现代信息技术，助力企业渡过难关；在培育贸易新业态新模式方面，新设46个跨境电商综合试验区，在税收、监管、便利化等方面先行先试，进一步发挥跨境电商的独特优势；在支持加工贸易发展方面，暂停征收加工贸易企业内销缓税利息，扩大内销选择性征税试点……

南开大学国际经济贸易系主任彭支伟在接受本报记者采访时指出，作为全球贸易大国，中国在应对疫情过程中采取了一系列行之有效的举措，帮助广大外贸企业保市场、保订单、保合作、保份额，最大限度地保住外贸领域市场主体，取得的成绩来之不易。

“从今年前5个月情况来看，外贸进出口降幅低于宏观经济总体降幅，这就从一个侧面印证了稳外贸的积极成果。”彭支伟说。

“促稳提质”潜力巨大

《报告》认为，当前，随着国内疫情影响逐步缓解，经济生产活动逐步恢复正常，稳住全年外贸基本盘、实现外贸促稳提质仍然具有坚实基础和有力支撑。

“短期看，中国外贸发展面临的风险挑战前所未有。长期看，中国拥有雄厚的产业基础和全球配套最完整的工业体系，中国与相关国家贸易合作基础牢固、潜力十足，中国产品质优价廉、声誉良好，疫情期间防疫物资出口快速增长，跨境电商等新业态蓬勃发展，充分展现了中国外贸韧性大、潜力足、竞争力强的特点。”《报告》分析。

彭支伟进一步指出，2019年，在全球经贸整体放缓背景下，中国外贸逆势增长，规模创历史新高，实现稳中提质，高质量发展取得新成效，对国民经济社会发展作出积极贡献，为全球经贸复苏增长注入动力。这些，都是中国“稳住外贸基本盘”“实现高质量发展”的底气。

“从实践层面来看，外贸订单普遍有一定的滞后效应，因此随着前期在手订单被逐步消化，未来几个月对中国外贸企业的考验可能更为艰巨。对此，我们一边要进一步加大货币政策、财政政策等宏观经济政策的逆周期调节力度，全力做好‘六稳’‘六保’，同时也要持续向‘改革’和‘开放’要动力，让外贸企业有更好的营商环境和贸易环境。”彭支伟说。

(责编：李都也(实习生)、李栋)