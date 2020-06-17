全国CPI涨幅有望继续收窄 全年可能呈现前高后低态势

北京商报讯（记者 陶凤 王晨婷）5月宏观经济数据刚刚出炉，6月16日，国家发改委召开例行发布会，解读数据并回答热点问题。国家发改委新闻发言人孟玮表示，预计今年后期CPI涨幅有望继续收窄，全年可能呈现前高后低态势，物价总体属于将处于一个合理的区间。猪肉价格有望保持稳步回落的态势。

5月居民消费价格指数（CPI）同比上涨2.4%，涨幅比上月回落0.9个百分点，环比下跌0.8%，创近14个月以来的最小涨幅。当月，猪肉、鲜菜、鸡肉和鸡蛋价格环比分别下跌8.1%、12.5%、4.1%和4.8%，对CPI环比下跌的拉动作用显著。剔除食品和能源价格的核心CPI同比上涨1.1%，继续保持平稳运行态势。

孟玮分析，主要原因是随着鲜活农副产品生产运输恢复正常，新鲜蔬菜大量上市，生猪复产扩产态势良好，农副食品有效供应明显增加。其中，猪肉和蔬菜价格的下降幅度比较明显。据国家发改委监测，截至目前，36个大中城市、超市和集贸市场的猪肉价格比2月中旬的高点下降幅度超过了20%；15种蔬菜综合平均价格比1月底的高点下降超过了40%。

对于下半年物价走势的判断，孟玮表示，我国粮食和食用油供应充足，粮油的价格有望平稳运行，蔬菜、水果等价格可能会有正常季节性的波动，但是食品价格总体将保持基本平稳的态势。随着翘尾影响逐步回落，预计今年后期CPI涨幅有望继续收窄，全年可能呈现前高后低态势，物价总体属于将处于一个合理的区间。

“总体判断，今年下半年猪肉价格有望保持稳步回落的态势，并可能随着季节性和节日性的需求变化而有所波动。”孟玮表示。

据有关部门的监测数据显示，能繁母猪存栏量和生猪存栏量比去年9、10月出现了较大幅度的回升。新生仔猪量连续多月在增多，预计今年三季度育肥猪的供应将趋于改善。

“母猪在去年8、9月是一个存栏下跌的拐点，之后出现了较大幅度的回升。根据周期来说，供应量在今年9月会出现上升，9月前还是供应偏紧的一个情况。”生猪网分析师冯永辉告诉北京商报记者。

农业部畜牧局局长杨振海4月21日也曾表示，中国将在二季度面临猪肉供应的难题，预计猪肉价格可能会持续上涨到9月。农业部副部长于康震也表示，全球农产品贸易市场正在遭遇疫情大流行带来的不确定性。“一些国家已经开始采取措施限制粮食出口，增加储备，这造成了一些主要粮食的价格波动，如果疫情蔓延，将会给国际食品贸易带来巨大冲击，并可能引发新一轮的食品危机。”

对此，冯永辉认为，今年6-8月，猪肉价格还将有一定幅度的上涨，9月之后会趋势性下跌。近日，由于疫情形势有所发展，海鲜冻品等消费下降，鲜猪肉等替代性消费上涨，也导致这两日猪肉价格小幅上涨。

据农业农村部“农产品批发价格200指数”显示，6月16日全国农产品批发市场猪肉平均价格为41.69元。此前，全国农产品批发市场猪肉平均价格曾一度连降，于5月18日跌破40元/公斤。

(责编：李都也(实习生)、李栋)