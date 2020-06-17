教师学历造假且更换频繁 桔子树遭遇信任危机

“我期待桔子树未来能够成长为值得学员信赖的、专业的、具有规模和影响力的中国艺术教育品牌。”日前在接受媒体采访时，桔子树艺术教育培训（以下简称“桔子树”）创始人王军凯这样描述自己的愿景。对于线下培训企业而言，师资无疑是重中之重，要想成为值得信赖的教育品牌，更是如此。但最近，北京商报记者却接到了消费者的投诉，后者对桔子树的教师资质提出了质疑。

学历存疑

在桔子树官网上，对师资的描述如下：“桔子树艺术教育的老师全部来自国内以及国际知名艺术院校，且至少拥有三年以上的教学经验，并在艺术培训行业拥有较高的知名度以及良好的教学口碑。”

然而，在消费者眼中，事实似乎并非如此。

“没想到桔子树这么大的一个品牌，教师的学历竟然造假。”消费者李女士气愤地告诉北京商报记者，“去年底的时候我在桔子树报了一个舞蹈课程，交费前他们的工作人员告诉我这里的老师都来自北京舞蹈学院，且至少有三年以上教学经验。但是上了一段时间的课后发现，舞蹈老师的水平真的很一般。私下里和别的学员交流时，才知道这位老师并非来自北京舞蹈学院，而是一个我连听都没听过的学校。后来我找到他们要求退款，但直到今天都没有一个结果。”

李女士的遭遇并非个例。桔子树前学员余鑫告诉北京商报记者：“我男友曾经是桔子树的拉丁舞老师，他其实就是外地某个艺术院校毕业的大专生，后来自学的拉丁舞。当初入职培训的时候，桔子树方面跟他说一定要对学员说自己是名校毕业，给学员一个信任感。”

与此同时，北京商报记者通过大众点评发现，不少消费者都对桔子树的师资问题提出了质疑。以公主坟校区为例，在所有的差评中，消费者质疑最多的就是教师的专业度，在面对零基础学员时，老师甚至用嘲讽的语气与学员对话。

“我女儿之前在这里学习钢琴，因为孩子小学得慢，老师有次上课的时候直接说孩子怎么这么笨，她回来后就告诉我再也不去上课了，几万块钱买的课程算是白花了。”消费者曾先生如是说。

据公开资料，进入桔子树以后，首先必须接受“桔子树课程教研团队”为期3个月的全方位培训，需通过桔子树3位以上总监老师专业测评以及有50位桔子树学员所组成的试听团的满意度打分，方可成为桔子树正式老师，桔子树的老师，绝对是最优秀的。北京商报记者采访到桔子树中关村校区前课程咨询人员，对方表示，虽然桔子树的某些老师的确有着名校任教的背景，但是大部分老师的专业背景都不是真的。

频繁更换

除了教师资质存疑外，频繁更换老师也是让消费者不满的另一个重要原因。

“当时报名的时候选择了一个喜欢的老师，也是冲着那位老师才来上课的。结果这个老师的课我只上了3周就被通知要换个老师，原因是我喜欢的那个老师辞职了。结果一共报了二十几节课，前后一共换过3次老师。”消费者穆女士如是说。

由于更换教师的问题，桔子树还曾被消费者告上了法庭。北京商报记者注意到，据中国裁判文书网2019年9月18日的一份民事判决书，原告是前桔子树学员李某1，被告是桔子树，判决书显示，李某1于2017年向桔子树公司交纳了学费10万元，后李某1因桔子树公司更换教师以及未能达到预期效果等为由，与桔子树多次沟通退费问题，而桔子树公司要求继续履行合同，也未向法院提交辅导教师信息、资质等相应证据。判决结果显示，解除桔子树与李某1签订的《报名协议》，并退还李某1剩余课时费用。

在业内人士看来，任何一个培训机构的教师流动性如果过于频繁，一是会严重挫伤学员的学习体验；另一方面也会影响教育机构自身的品牌影响力及口碑。

曾在桔子树任职的邢女士向北京商报记者表示，“我个人认为，桔子树之所以留不下人来，就是因为里面管理有点混乱，所谓为期3个月的全方位培训，其实都是在教我们如何跟学员去推销课程，很多老师和学员一样，最初都是冲着这个品牌来的，觉得以后会在这里有个好的发展，然而进来后发现这里面好多老师都特别‘水’，连能交流的人都没有，所以我只干了两个月就走了，不想骗人，更不想误人子弟”。

500多名教师信息不全

针对以上问题，桔子树总部负责招生的王老师告诉北京商报记者：“桔子树的教师全部来自专业院校，在学员上课前也会告知对方教师资历，但不会向每个学员出示教师毕业证等材料证明，学员可以到桔子树官方网站上进行查看和求证。”

桔子树官网资料显示，于2011年成立的桔子树目前拥有18家直营校区，近800名专职教师，而官网上仅能查询到234名教师的信息，那剩余的500多名教师的信息，学员该去何处查询？

王老师对此进一步解释道：“800位老师的信息不可能全部录入进来，而且疫情期间，存在老师离职的情况。”当北京商报记者进一步追问相关情况时，该老师以“你没有资格问这些”为由挂断了电话。

“官网上老师的信息就简单的几行介绍，也看不到他们的毕业证，还不是想写什么就写什么，而且其中一名所谓中央音乐学院的老师，我到现在都心存怀疑，有次课间我问他中央音乐学院在哪里，他愣是当着我的面百度现查，一个人怎么会连自己的母校在哪都不知道？”穆女士强调。

关于教师货不对板情况，北京市中闻律师事务所合伙人赵虎表示，首先涉及虚假宣传，《消费者权益保护法》规定：经营者不得进行虚假宣传，如果进行虚假宣传，市场监督管理部门可以进行查处，要求企业暂停经营或给出罚款措施。不但如此，《反不正当竞争法》也有不得进行虚假宣传的相关规定，同行可以起诉进行虚假宣传的企业。此外，还涉及欺诈问题，《消费者权益保护法》对于欺诈消费者有规定，要对消费者进行买一赔三。教师货不对板问题也归市场监督管理部门管，可以向消费者协会投诉，消费者可以主张三倍赔偿。

“我们自身无论是从管理、教学、学员满意度还是人才储备方面需要完善和提升的地方还有很多。”正如王军凯在接受媒体采访时所说，仍在成长中的桔子树的确还有很多需要提升的地方。对此，中央财经大学文化经济研究院院长魏鹏举表示，教师是培训企业最核心的资产，甚至是全部资产，教师资质真实属于原则性问题。而对于艺术培训机构，最重要的是学员满意度，如果学员通过培训有获得感，无论是知识、能力还是眼界方面有收获，实际上是培训机构最大的目标，是衡量绩效的最主要指标。

北京商报沸点调查小组

(责编：李都也(实习生)、李栋)