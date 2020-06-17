“A拆A”扩至27家 谁将拿下分拆上市第一股

中国铁建子公司中国铁建重工集团股份有限公司（以下简称“铁建重工”）科创板申请获受理的消息，引发市场对“A拆A”进展的关注。北京商报记者经过统计发现，截至6月16日，两市拟分拆子公司A股上市的案例扩容至27家。其中，辽宁成大生物股份有限公司（以下简称“成大生物”）等3家公司IPO进度靠前，均获得科创板准考证，另有多家分拆子公司IPO处于上市辅导阶段。在创业板注册制落地背景下，拟分拆子公司至创业板上市的案例尤为受到市场关注，而谁将最终成为“A拆A”上市第一股则值得期待。

分拆上市队伍扩容

自去年12月中国铁建率先披露分拆子公司A股上市的预案，打响“A拆A”第一枪后，分拆上市案例持续扩容。北京商报记者根据公告统计发现，截至6月16日，两市拟分拆子公司上市的案例达到27家。

华宇软件最新加入到分拆子公司境内上市的阵营。6月16日，华宇软件披露公告称，根据公司总体战略布局，结合公司全资子公司联奕科技有限公司（以下简称“联奕科技”）业务发展现状，为了更好地发展公司教育信息化业务，公司董事会授权公司经营层启动分拆联奕科技至境内证券交易所上市的前期筹备工作。

在华宇软件之前，大族激光也于近期公布了拟分拆子公司境内上市的消息。大族激光称授权公司经营层启动分拆子公司境内上市前期筹备工作。

整体来看，截至6月16日，公布拟分拆子公司境内上市的27家A股公司中，24家披露了分拆上市预案，分拆子公司上市板块分布于科创板、创业板以及上交所主板。其中，科创板、创业板成为A股公司分拆子公司上市的聚集地。

截至6月16日，仅上海建工、冠城大通拟分拆子公司至上交所主板上市，其余22个案例中，天士力、长春高新等9家公司拟分拆子公司至科创板上市，江苏国泰、华邦健康等13家公司则拟分拆子公司至创业板上市。

“上市公司分拆上市资产一般都是一些新兴行业资产，基本上都符合科创板的申报条件。与此同时，科创板估值较高，且不受23倍发行市盈率的限制，因此大多数企业分拆子公司之后，都会选择去科创板上市，财富效应和估值效应更为显著。”苏宁金融研究院特约研究员何南野表示。

“创业板注册制改革之后，符合要求的上市公司范围更广，这也成为分拆上市公司青睐冲击创业板的原因之一。”投融资专家许小恒如是说。

成大生物进度领先

何南野告诉北京商报记者，上市公司分拆子公司上市还是按照一般公司IPO进行审核，跟普通公司审核无差异。A股公司分拆的 上市预案纷纷出炉后，相关上市主体也进入到冲刺“A拆A”上市第一股的阶段。

北京商报记者发现，截至6月16日，27个分拆上市案例中，辽宁成大所分拆子公司成大生物上市进展处于较为靠前的位置。

成大生物此番上市目标板块为科创板。4月3日，辽宁成大披露了分拆的成大生物至科创板上市预案。一个月之后，成大生物科创板申请在5月8日获得受理，成为分拆子公司至科创板上市案例中首家获得科创板准考证的公司。截至6月16日，成大生物科创板IPO已进入问询阶段，问询时间为6月3日。

资料显示，辽宁成大业务涵盖了生物制品、医药流通、医疗服务、金融投资、供应链服务（贸易）和能源开发等业务。其中生物制品业务由子公司成大生物负责开展，主要从事人用疫苗的研发、生产和销售工作。股权关系显示，辽宁成大直接持有成大生物60.74%股份。

除成大生物，生益电子、铁建重工两家公司分拆上市进展也较为靠前。截至6月16日，两家公司科创板申请均处于已受理的审核状态。生益电子科创板申请获得受理的时间为5月28日，铁建重工科创板申请获得受理的时间则为6月15日。其中，生益电子为生益科技分拆上市子公司，铁建重工系央企巨无霸中国铁建分拆上市子公司。

随着成大生物等3家企业相继获得科创板准考证，争夺“A拆A”上市第一股的枪声已经打响。新时代证券首席经济学家潘向东表示，按照目前科创板的审核时间进度，以最快的进度计算，预计今年二季度末、三季度初科创板将会出现“A拆A”第一股。

根据统计，截至6月16日，拟分拆子公司至科创板上市辅导备案登记时间较早的还有上海电气子公司上海电气风电集团股份有限公司（以下简称“电气风电”）以及紫江企业子公司上海紫江新材料科技股份有限公司（以下简称“紫江新材料”） 等。Wind显示，电气风电在3月6日辅导备案登记受理，紫江新材料辅导备案登记时间为4月7日。针对电气风电科创板申请进展相关问题，北京商报记者致电上海电气进行采访，但未能联系到相关负责人。

13家尝鲜创业板注册制

从目前披露分拆上市预案的公司来看，拟冲击上市板块为创业板的有13家。随着创业板注册制的落地，这些公司也将尝鲜创业板注册制。例如华邦健康拟分拆子公司山东凯盛新材料股份有限公司（以下简称“凯盛新材”）上市板块即为创业板。华邦健康称，通过本次分拆，凯盛新材作为公司下属精细化工新材料业务平台将实现独立上市。

无独有偶，联美控股所分拆的子公司兆讯传媒广告股份有限公司、杰瑞股份所分拆的子公司德州联合石油科技股份有限公司（以下简称“德石股份”）、广电运通所分拆的子公司北京中科江南信息技术股份有限公司（以下简称“中科江南”）IPO上市板块均为创业板。

从分拆上市至创业板的公司IPO进展来看，部分企业已辅导备案登记受理。根据Wind，凯盛新材、德石股份、中科江南辅导备案登记受理时间分别为4月10日、4月30日、5月12日。另外，联美控股分拆上市子公司兆讯传媒广告股份有限公司在6月9日辅导备案登记。

结合Wind可查数据，东山精密子公司苏州艾福电子通讯股份有限公司辅导备案登记受理时间相对较早，为3月31日。

(责编：李都也(实习生)、李栋)