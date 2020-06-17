兑付屡失约 网贷“良退”为何难达标

16个地区官宣对网贷业务进行全部取缔，近5000家机构陆续退出，随着清退进入收尾期，关于网贷平台如何实现良性退出引发多方人士关注。6月16日，北京商报记者从多方人士处了解到，在当初宣布良性退出的网贷机构中，因疫情、逾期、逃废债等多重因素影响，大多数平台出现了兑付失约的情况，目前真正能实现良性退出的平台更是屈指可数。

多机构良退“失约”

6月16日，北京商报记者注意到，杭州网贷平台嘉石榴官网对外发布退出网贷行业公告，宣布全面终止网贷相关业务，并将于2020年6月20日前完成平台网贷债权清零和平台清退工作。公告提到，在清退工作开始之前，嘉石榴平台94%的出借人已经收回了所有本金，并实现了一定的收益。针对平台剩余存量资产及相关借款人、出借人，根据地方监管部门的具体指导和要求，嘉石榴平台将按照净本金对出借人进行一次性兑付，完成网贷清零和平台清退。

但并非所有平台均能按期清退。近两日，多位网贷机构出借人向北京商报记者反映，其投资的网贷平台在2018年宣布良性退出，曾承诺所有出借人在两年内完成兑付，但在平台工作人员能正常收到工资的情况下，目前两年将过，出借人却仍未收到相应兑付金额。

“本来还以为我遇到了良心平台，结果发现这只是平台的缓兵之计。”另一家宣布退出的网贷平台出借人也称，自该平台2019年8月宣布良性退出后，仅在退出后的次月收到过投资项目本金的5%，而在之后的几个月，该平台再未按照兑付方案进行，甚至有用户出现过账号无法登录的情况。

北京商报记者从多家宣布退出的机构处了解到，目前，机构在退出的过程中确实遇到了多方挑战。一方面是网贷平台催收回款较为吃力；另一方面，自宣布退出后平台运维承压，网贷平台工作人员大量出走后，经营无法持续，整个公司承受巨大经营压力，导致良性退出周期较预期更长，要想实现转型更是难上加难。

根据监管披露，截至2020年3月末，网贷整治工作开展以来，累计已有近5000家机构退出，机构数量、借贷规模及参与人数连续21个月下降。不过，据网贷之家统计，截至2019年末，能明确查到完成兑付后真正良性退出的平台仅有180家，占全部停业、转型及问题平台数量的3%。

清债痛点待解

良性退出主要是指维持借贷关系的正常，直至所有借款人完成还款。“网贷机构在良退中遇到的最大问题和难点，主要在于无法按时兑付、清债退场。” 北京市中闻律师事务所律师李亚告诉北京商报记者，之所以会出现多家平台兑付失约的情况，既有平台自身的原因也有环境因素。从主观来说，部分大体量的网贷平台因涉及出借人和借款人数量较多，资产处置上需要的时间比承诺期限更长；有些平台因自身资金实力较弱，无法以自有资金提前兑付；此外，还存在部分平台本身就存在资产造假等合规问题，长期恶性循环使得现有资产根本无法实现兑付。

另从客观来看，主要是因为在大力整治催收行业合规性的背景下，网贷平台催收回款较为吃力；同时，恶意逃废债现象盛行下，也不乏会有借款人不按时还款的情况；此外受经济影响，部分网贷借款方确实存在还款困难，而这些都将导致平台无法获取充足资金按期兑付。

网贷之家联合创始人石鹏峰同样称，目前机构在良性退出中遇到的主要问题是资产端的处置比预期情况要差，在整个经济大环境不好的情况下，再叠加疫情影响，更加容易出现失约情况。主观因素上，对于退出平台具体执行的团队来说，由于行业看不到未来且存在巨大的风险性，很多员工会选择离开，剩下的可能工作状态也不是很好；而从客观因素来说，经济大环境和疫情的因素增加了借款人的违约概率。

“暗箱操作”要不得

多位分析人士指出，从目前看，网贷整治的难点在于一些大平台存量风险的化解，主要集中在贷后处置环节，在网贷机构自有资金不足以回购逾期债权的情况下，如何应对未到期债权、如何减小逃废债带来的损失是重中之重。

麻袋研究院高级研究员苏筱芮称，网贷平台实现良性退出，主要还是依靠机构自身的资金实力，但目前的情况是，很多机构不具备提前结清、覆盖坏账的资金实力。此情况下，建议机构的主要负责人与出借人积极沟通，将项目底层信息和坏账情况真实、透明地披露给出借人，必要时让出借人跟平台站在一起，想方设法共同提升项目回款率，避免良退过程中的“暗箱操作”。

李亚则建议，良性退出的前提条件是平台经营是否合法合规，要想进一步解决痛点，网贷平台可以考虑通过被收购整合等方式，如在没有直接兑付用户退出能力的情况下，通过资本介入的方式能快速解决平台当前的困境；此外还可以考虑引入金融资产管理公司，即通过专业的第三方资产管理机构对平台逾期项目、不良资产进行集中处理。

(责编：李都也(实习生)、李栋)