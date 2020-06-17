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从“粮食战”到“华商太难” 爆款文牵出黑色产业链

袁璐

2020年06月17日07:52  来源：北京日报
 

　　本报记者 袁璐

　　“3元一斤，多吃远离大病”“一家四口患癌，罪魁祸首竟然是它”“是中国人就转！”……从微信群里常见的标题党到疫情期间“华商太难”“回归中国”“嫁到中国去”等一系列批量复制的自媒体文章，低俗内容在网络上的病毒式传播，正引起公众的强烈关注和不满。

　　这些夺人眼球的“10万＋”加爆款文比比皆是，背后却如蜘蛛网般指向一个个职业操盘手。对这些恶意营销号的整治也让一条暴利的黑色产业链浮出水面，亟待各方共同努力，加强整治。

　　爆款文牵出黑色产业链

　　“钟南山提醒：粮食战即将爆发，这件事比武汉事件更令人恐惧！”近日，快退休的市民周阿姨突然收到这样一条推送，耸动的标题立刻引起了她的注意。“文章里说中国的粮食缺口在不断扩大，耕地面积却在以每年40万公顷的速度减少，这也太可怕了。”周阿姨将其迅速转发到亲人群，并琢磨是否要开始囤积粮食。

　　这样的文章，从推送到阅读量“10万＋”，用时可能不到24小时。短时间极易出爆款的，还有各种医疗保健文章。“浙江温州的唐先生听说驼奶的胰岛素含量是牛奶的3000多倍后，开始喝王牌驼奶，糖尿病和高血压指标都恢复了正常……”看到这样的文章内容，热衷保健的胡先生十分心动。“真的有这么神奇吗？”胡先生在朋友圈写道，并关注了这一公众号。

　　事实上，无论是“中国粮食短缺”还是“驼奶包治百病”，都是典型的造谣或者夸大误导信息。这些公众号为何要推送这些极度不负责任的文章？在此前引发热议的“华商太难”系列中，记者注意到，尽管批量发布类似标题和文章的账号涉及“掌上瑞士”“掌上印度”“掌上都柏林”等数十个微信公众号，但最终涉事的主体均指向福建3家公司。微信安全风控中心总监钟广君也表示，目前恶意营销号已形成一条从账号注册、内容生产到吸粉关注、诱导变现的完整黑产链。

　　“引流”成主要赚钱手段

　　与很多人的印象不同，被恶意营销号制造的“10万＋”加爆款文蒙蔽甚至步步引导上钩的，不只有中老年用户。“近来特别活跃的手法之一是导流书城，即通过不同的公众号向用户推送各类小说预览章节，比起传统的附带假冒伪劣产品链接售卖变现，更加暴利。”一位姓何的业内人士向记者披露。

　　《“一次机缘巧合，我发现了她的秘密”》《刚分手的妹子怎么追？》……记者在调查中发现，一些公众号会向读者推送或色情或猎奇的小说。当读者读到一半，其内容却戛然而止，提示需要点击“阅读原文”查看更多精彩内容。

　　点开之后，用户会发现是一个诱导关注的页面，写着“添加XX公众号后，回复关键词可阅读全本小说”。当用户被诱导进公众号继续阅读近十个书目章节后，会突然发现小说又是在下一个高潮情节前戛然而止，而系统却开始提示余额不足，要求跳转到外部书城继续充值才能阅读。

　　“这类书城引流，推送给50万人次，最终能转化到公众号内或站外进行付费的，大概有2000到2500人，以常见的最低30元充值额计算，一篇爆款小说预览的文章最终转化金额约有6万元到7万元，而团队需要做的仅仅是注册公众号，制作模拟公众号文章的网页以及充值系统搭建，前期投入比起盈利而言不值一提。”这位何先生说，这些小说大多是盗版，有些是通过改写一些正规版权小说的标题、人物名后洗稿而来。

　　治黑产需各方参与

　　恶意营销流量对全行业有着明确危害，不但容易形成劣币驱逐良币的环境，也影响普通用户的使用体验。据披露，从3月1日到6月9日，微信公众平台对于恶意营销的行为共计删文超过29000篇，永久封停的账号超过19000个。

　　不过，腾讯网络安全与犯罪研究基地研究员吴延鸿对记者坦言，想要彻底根治恶意流量黑产，目前法律上仍存在难点。“恶意流量涉及的主管部门非常多，取证难度也很大，对其是否构成不正当竞争甚至构成犯罪、构成何种犯罪，目前都还存在争议。”

　　值得注意的是，恶意营销号背后还涉及大量的违法信息买卖。“我们去年协助广州警方破获了全国最大的虚假信息引流案件，这个黑产团伙注册了许多公司用于注册网络账号。由于微信规则限制，黑产团伙想形成一定的传播规模，只能以员工个人名义注册或去黑市买卖公司信息。” 守护者计划安全专家杨建表示。 这也意味着，整治恶意营销号，仅凭某个网络平台或主管机关进行打击远远不够，需要互联网平台、普通用户以及多个监管部门、主管机关的多方参与进行社会共治。

　　“希望整个网络平台能够更进一步落实通信实名制的规则要求，杜绝各种非实名的手机黑卡，切断恶意注册最上游的环节，为互联网服务的实名提供基础性的保证。”钟广君说。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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