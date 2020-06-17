抗疫特别国债发行大幕开启 前三期发行1700亿

6月15日，财政部发布通知明确，为筹集财政资金，统筹推进疫情防控和经济社会发展，决定发行2020年抗疫特别国债（一期）、2020年抗疫特别国债（二期）和2020年抗疫特别国债（三期）。

根据通知，一期国债为5年期固定利率附息债，竞争性招标面值总额500亿元；二期国债为7年期固定利率附息债，竞争性招标面值总额500亿元；三期国债为10年期固定利率附息债，竞争性招标面值总额700亿元。这三期国债定于2020年6月18日招标，6月19日开始计息，招标结束至6月19日进行分销，6月23日起上市交易。

抗疫特别国债是为应对新冠肺炎疫情影响，由中央财政统一发行的特殊国债，不计入财政赤字，纳入国债余额限额，全部转给地方主要用于公共卫生等基础设施建设和抗疫相关支出。

今年的政府工作报告明确，今年赤字率拟按3.6％以上安排，财政赤字规模比去年增加1万亿元，同时发行1万亿元抗疫特别国债。这是特殊时期的特殊举措。上述2万亿元全部转给地方，建立特殊转移支付机制，资金直达市县基层、直接惠企利民，主要用于保就业、保基本民生、保市场主体。

日前召开的国务院常务会议确定，建立特殊转移支付机制，将新增财政资金通过增加中央对地方转移支付、安排政府性基金转移支付等方式，第一时间全部下达市县。

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