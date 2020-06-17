人民币中间价上调147点 贬值压力正趋于减弱

中国外汇交易中心的数据显示，16日人民币对美元汇率中间价报7.0755，较前一交易日上调147个基点。受美元指数下挫影响，当日在岸人民币持续走高，最终收报7.0818，升值128点。分析人士指出，此前美元走势造成的人民币贬值压力正趋于减弱，经济稳步修复亦将为人民币汇率走势提供支撑，人民币汇率后续有望在“7”附近展开双向波动。

东方金诚研究发展部技术总监曹源源认为，近期人民币汇率延续上行走势主要有三方面原因：一是近两周美元指数从99高位回落至96，在一定程度上减弱了人民币下行压力；二是全球经济前景不确定性担忧下，市场逐渐强化对人民币资产的避险需求；三是中国制造业PMI连续三个月处于荣枯线以上，内需延续渐进修复，市场对中国经济企稳预期增强。

市场普遍认为，当前人民币没有大幅贬值的基础。有机构认为，今年政府工作报告中提及，保持人民币汇率在合理均衡水平上基本稳定，“将有关汇率的政策表述提至利率之前，这一调整反映了在今年汇率问题值得密切关注。”

中信证券研究所副所长明明表示，一方面，从稳住外贸外资基本盘的发展目标来说，保持人民币汇率在合理均衡水平上的基本稳定至关重要。另一方面，从上证综指与人民币汇率之间的关系来看，人民币汇率贬值时股票市场走势往往表现不佳，因此从股票市场的角度考虑，人民币汇率水平的相对稳定具有重要意义。因此在当前背景下，稳汇率的重要性显著提升。

中银证券全球首席经济学家管涛日前撰文指出，真正决定汇率中长期走势的还是经济基本面。“当前中国经济社会生活在加速恢复正轨，同时主要经济指标逐月环比改善，显示中国经济在稳步重启、加快修复。而正在稳步推进的供给侧结构性改革和高水平对外开放，更是在不断释放制度红利，增强中国金融市场的吸引力，提升人民币资产的估值中枢。相信这将有助于经济基本面逐步发挥对于人民币汇率的支撑作用。”他表示。

展望下一步人民币汇率走势，曹源源预计，短期内，二季度海外经济的承压状况可能会进一步扩大，从而对人民币汇率造成一定扰动。不过，随着中国宏观政策逆周期调节力度增大，以及央行创设直达工具致力于实体经济融资环境持续改善，市场对中国经济基本面向好预期逐渐增强，将奠定后续人民币走稳的基础，并支撑人民币汇率在“7”附近双向波动。

(责编：李都也(实习生)、李栋)