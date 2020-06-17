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土地供应力度加大 房企“抢地”积极性高涨

2020年06月17日07:57  来源：经济参考报
 

　　6月16日，杭州、郑州、徐州等地同日进行土地出让活动，其中杭州当日出让5宗地块。近段时间以来，为了尽快恢复土地市场，一二线城市普遍加大了土地供应力度。多个城市加大优质用地供应比例。

　　近日，南京市以132亿总价集中挂牌10宗包含住宅用地属性的地块，这些地块将按照“限房价、竞地价”方式出让。值得一提的是，南京市今年以来住宅用地供应力度已经突破近5年新高。同时，由于出让地块区位优越，在多宗高价地的带动之下，前5个月南京土地出让金涨势迅猛。

　　当前，房企融资压力有所缓解。由于市场中优质土地供应较多，同时基于自身补充库存的需求，当前房企拿地仍然较为积极。在此背景下，一二线城市土地市场热度走高。

　　5月份，一二线重点城市优质土地供应力度延续4月份的行情。特别是一线城市，成功出让多宗稀缺优质土地，如北京分钟寺的三宗宅地、深圳前海片区的限价宅地、广州番禺汉溪大道地块。这些优质地块的入市也吸引了多家房企的争夺。

　　从土地出让收入来看，中原地产研究中心统计数据显示，截至6月上旬，全国土地市场持续升温，在此背景下，北京与杭州、上海等城市土地出让金额都突破了千亿规模。受监测的50大城市土地收入合计达到1.8万亿，同比上涨11%。

　　“重点一二线城市土地回暖情况优于其余城市，市场恢复速度更快。”克而瑞地产研究中心研究员马千里分析指出，从前5月土地市场来看，广州、南京、温州、成都和福州等城市土地出让金总额均呈上涨之势；尤其是南京和广州涨幅尤为突出，增长率分别为157%和93%。

　　“房企拿地积极性逐渐提高，多地再次出现高溢价率土地成交，特别是厦门等地再次出现总价百亿规模的‘历史最高总价’地块，使得土地市场热度持续提升。”中原地产首席分析师张大伟分析认为，疫情对房企的资金链影响虽然大，但随着融资难度降低，部分企业拿地积极性再次提高。

　　多个业内人士分析认为，疫情对土地市场的影响正在逐渐减弱，各个地方城市的土地市场开始逐渐恢复常态。业内分析认为，受供应增量和市场热度延续的影响，6月份土地市场的成交规模仍将延续较高水平。尤其是，随着各大房企半年度业绩时间节点临近，预计6月份房企将继续保持拿地热情，优质地块成为房企重点角逐对象。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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