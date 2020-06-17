前5个月我国城投债发行额 同比增长31%

伴随复工复产不断推进，我国城投企业加大了直接融资力度。6月16日，记者从穆迪发布的最新报告获悉，2020年第一季度，境内城投债发行规模达到人民币1.06万亿元，较上年同期增长23%。城投债发行规模创历史新高。

不过需要指出的是，进入5月份后，城投债发行趋缓，净融资规模下降。具体来看，5月份各品种城投债共发行242只，发行规模为1981.78亿元，相比4月分别环比下降65%和66%。

对此，穆迪助理副总裁、分析师许晨称，尽管5月份发行势头放缓，但今年前5个月发行额仍较上年同期增长31%，预计在计划加大基建支出的情况下，年内会有更多境内城投债发行。

而中证鹏元评级研究发展部报告认为，5月份城投债发行相比1-4月份有明显放缓，一方面是由于政策支持下多数企业提前完成了发行目标，另一方面，结合历史发行数据来看，历年城投债发行在5月份均有一定放缓。因此可以认为，5月城投债发行放缓属于正常调整。

就发行区域分布而言，2020年5月份城投债广泛分布于28个省市，经济发达的东部地区城投债发行量最大，但市场占比小幅下降。而东北地区市场占比较4月份增长29%。

“3月份实力强弱不同的发行人之间的信用利差扩大，反映了投资者担心实力较弱的发行人易受经济不利环境的影响，以及地方政府财政收入所面临的压力。在全国范围内，江苏、浙江、山东和北京的城投公司在境内债市上最为活跃，反映了上述各省市雄厚的经济实力。”对此，穆迪报告认为。

从融资领域来看，发行人主要集中在建筑装饰业和综合类。就行业分布而言，5月份发行的城投债主要分布于建筑装饰业和综合类，较4月份行业分布无明显变化。综合1至5月来看，城投债仍然集中于建筑装饰业、综合类和交通运输业，发行数量合计占比为85%。

从发行期限来看，2020年5月份发行的城投债主要集中在3年期、5年期以及一年以内的短期限品种。与银行间债券品种发行量较大的情况相符。

(责编：李都也(实习生)、李栋)