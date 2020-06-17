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政策加速落地 汽车行业成促消费“主力军”

2020年06月17日07:57  来源：经济参考报
 

　　今年以来，为对冲新冠肺炎疫情对经济造成的严重影响，促消费政策力度不断加强。随着各行业逐步恢复到正常的生产经营状态，新一轮促消费政策加快落地，政策力度持续加大，汽车等行业成为促消费“主力军”。

　　国家统计局最新数据显示，居民外出购物和就餐活动加快恢复，市场销售连续三个月好转。5月份，社会消费品零售总额同比降幅再次收窄4.7个百分点，商品零售规模已接近上年同月水平。其中，限额以上单位商品零售额由降转升，同比增长2.5%。

　　同时，消费升级类商品和新型消费保持较快增长。今年前5个月，全国实物商品网上零售额同比增长11.5%，增速比1至4月份加快2.9个百分点。实物商品网上零售额占社会消费品零售总额比重为24.3%，比上年同期提高5.4个百分点。

　　在众多扭降转升的行业中，汽车行业成为促消费的主力军之一。中国汽车工业协会最新数据显示，今年5月，汽车产销量环比增长4%和5.9%，同比增长18.2%和14.5%，增幅比上个月分别扩大15.9个百分点和10.1个百分点。其中，乘用车产销量5月份环比分别增长4.5%和8.9%，同比分别增长11.2%和7.0%，增速已由负转正。商用车产销量同比也呈现大幅增长。

　　分析原因，业内专家表示，一方面，今年以来，中央和地方连续出台稳定和促进汽车消费的政策措施，助力汽车市场回暖；另一方面，汽车企业逐步恢复正常生产，居民之前购车和换车需求得以释放，这些因素共同推动汽车市场销售回暖。

　　近期，为了进一步推动消费市场增长，稳经济稳就业，各地进一步加大了促消费政策力度。而促进汽车市场消费成为各地政策的重点。

　　北京市日前宣布，将进一步促进汽车等大宗商品消费，实施促进高排放老旧机动车淘汰更新方案。同时，采取电商平台集中办理、京外购车客户网签等形式，简化二手车外迁交易流程。陕西省也在近期提出，对无车家庭购置首辆家用新能源汽车给予适当支持，并鼓励各市研究汽车下乡支持政策，组织开展汽车下乡促销活动。鼓励汽车销售龙头企业发展线下线上新业态新模式。

　　此外，包括重庆、广东、湖北、江西、四川等地近期也都围绕提振消费、促进市场繁荣出台政策，重点聚焦汽车促消费、扩大数字消费等方面展开。

　　中国汽车流通协会有形市场分会常务副理事长苏晖表示，汽车消费需求的释放，加上促进汽车消费利好政策的推动，使汽车市场迎来了新一轮消费热情。

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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