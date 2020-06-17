美联储多项激进措施为企业纾困

美国企业在新冠肺炎疫情中遭受沉重打击，企业债务激增，一些企业已被迫申请破产保护，另一些企业则仍在艰难中度日，大大侵蚀了美国经济的活力。针对企业面临的困境，美联储不断推出各类举措，持续加大对企业的支持力度，但一些比较激进的措施也遭到了质疑。

企业面临困境

自3月以来，美联储除了将其利率降至接近零，还推出了近十个紧急计划，以稳定金融市场并为需要资金度过低迷时期的企业提供融资。不过由于疫情仍未见控制，企业困境难解。

当地时间6月12日，美联储发布的半年度货币政策报告显示，由于疫情对经济活动造成冲击，预计家庭财务和企业资产负债表将“持续脆弱”，同时，再度暴发疫情的风险也很大。美联储警示了很多风险，其中和企业相关的包括：消费者需求下降或引起企业破产浪潮，尤其是小型企业；潜在的贸易中断或导致全球供应链重新配置，成本高昂；疫情对占美国经济三分之二的服务业的影响大等。报告显示，与过去的衰退不同，服务活动的下降幅度比制造业下降的幅度更大，旅行、饭店和娱乐部门的复苏受到压制。

美联储的报告还显示，美国第一季度企业债务年化增幅达到创纪录的18.8%；第一季度美国家庭净资产减少6.55万亿美元，创历史最大降幅。

面对突如其来的冲击，自3月份以来，美联储连续出台货币政策，包括将联邦基金利率目标区间下调至零至0.25%的超低水平、宣布“无上限”量化宽松等。对此，鲍威尔说，美联储“越过了很多从未越过的红线”，以应对疫情对美国经济和金融市场造成的冲击。

多项措施启动

6月15日，美联储宣布从16日起开始通过二级市场企业信贷工具（SMCCF）购买单支企业债。此前，这项在疫情期间推出的紧急工具已经购买了投资企业债的交易所交易基金（ETF），这些ETF以投资级指数为主，也包括一些垃圾债券基金。危机前，这些基金追踪的债券为投资级，但在危机后被降级。

根据最新的指导方针，美联储表示将在二级市场上购买到期期限为5年或更短的单个债券。

美联储在一份新闻稿中表示，购买单支企业债的目的是建立一个基于广泛、多样化美国企业债市场指数的企业债券组合。该指数由二级市场上所有符合该机构最低评级、最高期限和其他标准的美国公司发行的债券组成。这种指数方法将补充该机构目前购买的ETF。二级市场购买将与美联储已经开始的ETF购买一起进行。

除了入市购买企业债券外，美联储15日还启动了“大众企业贷款计划”，以支持受新冠肺炎疫情影响的中小企业。几天来，美联储对该计划的条款进行了重大修改，15日开始接受希望参与该计划的贷款机构登记。

美联储表示，鼓励银行立即开始根据这个项目发放贷款。银行等金融机构将向符合条件的中小企业发放贷款，而美联储将通过特殊目的实体购买每笔贷款85%至95%的金额，以减小银行的风险。目前这项贷款计划由波士顿联储负责管理，银行现可以向波士顿联储登记。

贷款将针对员工人数在1.5万人以内或去年年营业收入在50亿美元以内的中小型企业，每笔贷款额度从25万美元到3亿美元不等，总计将提供不超过6000亿美元的贷款。贷款分为新贷款、优先贷款和扩大贷款三类。其中，新贷款和优先贷款的最低规模为50万美元，而扩大贷款的规模为1000万美元以上。

这一贷款计划被视为美联储向有需要的企业和家庭提供资金的重大举措之一。目前的贷款对象已经比最初设定的范围有了很大的扩展。

激进政策受质疑

早在3月23日，美联储就已宣布将启动两项举措用以支持对大型企业的信贷，表明了购买企业债的意向。此后近三个月中，美联储一直在维持宽松的政策举措。而近两日的行动再次引发了人们对美联储信贷超支的担忧。

有分析人士担心，美联储如此大方地购债将会进一步增加其资产负债表压力，同时为一些无法偿还债务的公司提供融资，实际上是在帮助支撑充斥着“僵尸”企业的信贷市场。

智库米塞斯研究所网站近日刊登的由财经专家安德鲁·莫兰博士撰写的文章称，不论未来美联储是否收紧政策，如今的“僵尸经济”都会将美国推入万劫不复的境地。

InCapital首席市场策略师帕利里表示：“这次美联储选择了继续推高股市并压低债券收益。这也在提醒市场，美联储又一次以资产负债表为代价来支持股市和信贷市场运作。”他表示，一些希望发行债券的公司在股市大跌后遇到了麻烦，这一迹象可能已被美联储注意到，并决定采取行动。

MacKay Shields高级宏观经济学家弗里德曼认为，购买企业债投资组合的决定，代表着二级市场企业信贷工具转向更为积极的策略，而不是最初设想的被动策略。

惠伦全球顾问负责人惠伦明确表态认为，美联储购买债券是一个错误。美联储需要关心的是市场的运转和利差不会陷入疯狂，除了确保市场环境是可接受的外，他们不应该陷入其他。

贝莱德金融机构集团全球首席投资官彼得·盖里奥特表示，随着危机的持续存在，商业房地产和陷入困境的债务市场将面临最大压力，并对许多公司倒闭的可能性表示担忧。

古根海姆首席投资官斯科特·米纳德担心，美联储为稳定经济所做的举措，可能会鼓励企业承担过多风险，允许过度的杠杆持续存在，从而加剧企业债券泡沫，并达到史上前所未有的水平。米纳德在接受媒体采访时说，美联储的行动最终将迫使其面临“清算日”。

(责编：李都也(实习生)、李栋)