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疫情和“无协议脱欧”风险或对英国经济造成双重打击

桂涛

2020年06月17日07:59  来源：经济参考报
 

　　英国城市正在逐步解封，商家陆续开门，但英国经济却迎来了坏消息。分析人士认为，突如其来的新冠肺炎疫情和不断上升的“无协议脱欧”风险可能对英国经济造成双重打击。

　　与其它欧洲国家相比，英国在此次抗疫中表现不佳，感染人数和病亡人数均为最高。封城抗疫也对高度依赖金融与服务业的英国经济造成严重冲击。

　　经济合作与发展组织最近为英国经济前景泼了一盆凉水。该组织发布的最新数据预测，英国经济可能在今年萎缩超过11%，英国将成为发达经济体中受疫情影响最大的国家；而且一旦出现第二波疫情高峰，英国经济可能萎缩14%。

　　经合组织还警告，如果英国未能在今年年底前与欧盟达成一份脱欧后的自由贸易协议，也未能延长“脱欧过渡期”以便继续谈判，英国的贸易和就业将受到严重冲击。

　　目前，英国与欧盟的自贸谈判陷入僵局，英国将在本月底前面临是否延长“脱欧过渡期”的艰难选择。首相曾几次强调不延长过渡期，但面对疫情冲击，他是否会改变立场，目前还难以判断。

　　穆迪评级机构在一份报告中指出，“无协议脱欧”将严重损害英国经济，尤其是在疫情后，英国可能遭遇近一个世纪以来最严重的经济衰退。英国的失业率也可能攀升至让人忧心的9%，进一步造成社会动荡。

　　有英国网民在社交媒体上自嘲：“经合组织警告‘英国经济将受疫情重挫’，我们的政府马上给出了应对方案——‘无协议脱欧’可能带来的不确定性，这将是‘两连击’！”不少网民已经开始酝酿掀起新一轮“反无协议脱欧”运动，进一步向政府施压。

　　一些曾经坚定的“硬脱欧派”也不得不承认：“也许现在不是‘无协议脱欧’的最佳时刻，毕竟贸易壁垒将让深度依赖对外贸易的英国经济雪上加霜。”舆论也担心，英国“脱欧”可能造成来自欧盟的劳工数量短缺，影响经济发展。

　　经济前景不明朗，英国人已经在为解封后可能到来的经济衰退做准备。虽然商家给出“超级折扣”迎接商业重启，但经济学家们都在关注：英国人究竟会“报复性消费”还是“预防性存款”？

　　英国央行也已经行动起来。3月，央行已将英国利率降至历史低点的0.1%，有消息说，央行还将再增加至少1000亿英镑的资金，用以购买债券，将更多货币投放到市场，刺激投资增长，扩大需求。

　　面对经济可能遭遇的双重打击，英国政府有两个决定迫在眉睫。

　　第一就是在月底前要决定是否延长“脱欧过渡期”，从而降低“无协议脱欧”的可能性。

　　第二就是何时重开学校。因为疫情仍然严峻，英国政府目前只是重开了部分学校的少数年级，而大部分幼儿园和小学学生仍不得不停课。因为没有“祖辈帮忙照顾孙辈”的传统，英国的父母不得不留在家里照顾孩子。英国一家咨询公司的分析师萨缪尔·汤姆斯预计，因为学校关闭，英国GDP在过去两个月损失了8%。因此学校何时重启将成为英国能否迅速重启经济、打破经合组织悲观预言的关键。（桂涛）

(责编：李都也(实习生)、李栋)
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