铁路部门公布进出北京地区列车免费退票措施

人民网北京6月17日电 （记者乔雪峰） 记者从中国国家铁路集团有限公司获悉，为配合北京市做好应急响应级别由三级提升到二级的疫情防控工作,铁路部门决定：自2020年6月17日0时起，旅客在车站、12306网站等各渠道，办理2020年6月16日24时前已购的进出北京地区各次列车有效车票退票时，均不收取退票手续费，购买铁路乘意险的一同办理。

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