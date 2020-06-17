增长8.3% 中央财政下达2020年城乡义务教育补助经费

人民网北京6月17日电 （栗翘楚）记者从财政部获悉，近日，中央财政下达2020年城乡义务教育补助经费1695.9亿元，比上年增加130.6亿元，增长8.3%。2020年，补助经费进一步向薄弱环节和贫困地区倾斜，持续支持地方优化义务教育资源配置，缩小城乡、区域间差距，推进教育领域基本公共服务均等化。
一是统一全国义务教育生均公用经费基准定额。从春季学期起，中西部地区由年生均小学600元、初中800元提高到小学650元、初中850元，与东部地区一致；在此基础上，进一步提高“三区三州”高寒高海拔地区学校公用经费补助水平，支持解决学校冬季取暖问题。二是实施好农村义务教育学校教师特岗计划。落实“保居民就业”部署，在上年增加1万人基础上，进一步扩大特岗教师招聘规模5000人，达到10.5万人，优先满足贫困地区和新冠肺炎疫情严重地区村小、教学点教师补充需求，并向湖北籍和湖北省高校毕业生倾斜。三是深入实施农村义务教育学生营养改善计划。国家试点地区所需资金全部由中央财政承担。进一步加大对地方试点地区奖补力度，对地方试点标准达到4元国家基础标准的省份给予生均3元定额奖补。四是加大农村学校校舍安全保障长效机制投入力度，支持地方统筹用于消除大班额，基本补齐乡镇寄宿制学校和乡村小规模学校短板。在加大投入的同时，财政部会同教育部督促省级教育、财政部门切实发挥统筹作用，指导地方做好义务教育有保障攻坚工作。在坚持既定的脱贫攻坚目标和现行扶贫标准的基础上，精准施策，最大限度向“三区三州”等深度贫困地区，尤其是脱贫攻坚挂牌督战县和建档立卡等贫困人口倾斜。
据统计，“十三五”时期中央财政累计安排补助经费达7495亿元，年均增长5.97%，其中用于农村地区的资金占比一直保持在90%左右;用于中西部地区的资金占比保持在80%以上。全国每年约1.54亿学生免除学杂费并获得免费教科书，约2500万家庭经济困难学生获得生活补助，约1400万进城务工农民工随迁子女实现生均公用经费基准定额和“两免一补”经费可携带，营养改善计划惠及约3200万贫困地区学生。
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