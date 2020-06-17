2020年中央一般公共预算收入预算数比上年执行数下降7.3%

人民网北京6月17日电 （栗翘楚）财政部近日发布2020年中央财政预算， 2020年中央一般公共预算收入预算数为82770亿元，比上年执行数下降7.3%，主要是根据新冠肺炎疫情对经济的影响、价格水平变动和落实减税降费政策等因素预计。

2020年中央一般公共预算收入预算表（数据来源：财政部官网）

国内增值税预算数为28700亿元，比2019年执行数减少2461.01亿元，下降7.9%，主要根据疫情对企业生产经营的影响、落实增值税减税政策和工商业增加值预计情况等因素测算。

国内消费税预算数为12520亿元，比2019年执行数减少41.52亿元，下降0.3%，主要根据烟、成品油等商品预计销量和价格等因素测算。

进口货物增值税、消费税和关税预算数合计为16060亿元，比2019年执行数减少2641.41亿元，下降14.1%，主要根据疫情对一般贸易进口、国际大宗商品价格的影响，以及落实增值税减税政策等因素测算。

出口货物退增值税、消费税预算数为12140亿元，比2019年执行数减少4363.2亿元，下降26.4%，主要是疫情导致出口下降较多，出口退税相应减少。

企业所得税预算数为23665亿元，比2019年执行数减少121亿元，下降0.5%，主要根据考虑疫情影响因素后的企业利润预计情况测算。

个人所得税预算数为6350亿元，比2019年执行数增加115.86亿元，增长1.9%，主要根据城镇居民收入预计情况测算。

资源税预算数为55亿元，比2019年执行数增加1.88亿元，增长3.5%，主要根据海洋油气资源销售预计增长等情况测算。

城市维护建设税预算数为190亿元，比2019年执行数减少16.13亿元，下降7.8%，主要根据与计征相关的增值税、消费税预计增长情况测算。

证券交易印花税预算数为1300亿元，比2019年执行数增加70.62亿元，增长5.7%，主要根据股票市场交易额预计情况测算。

船舶吨税预算数为50亿元，比2019年执行数减少0.26亿元，下降0.5%，主要根据国际海运贸易预计情况测算。

车辆购置税预算数为3020亿元，比2019年执行数减少478.23亿元，下降13.7%，主要根据汽车销售预计情况等因素测算。

专项收入预算数为280亿元，比2019年执行数减少4.64亿元，下降1.6%，主要是根据从地方土地出让收入中计提农田水利建设资金等因素测算。

行政事业性收费收入预算数为400亿元，比2019年执行数减少3.41亿元，下降0.8%，主要是继续落实清理减少收费。

罚没收入预算数为132亿元，比2019年执行数减少0.21亿元，下降0.2%，主要根据海关、税务、司法等部门查处案件罚没收入预计情况测算。

国有资本经营收入预算数为1438亿元，比2019年执行数减少5221.03亿元，下降78.4%，主要是上年采取特定金融机构和中央企业上缴利润等措施。

国有资源（资产）有偿使用收入预算数为660亿元，比2019年执行数减少56.92亿元，下降7.9%，主要根据探矿权、采矿权出让收益及占用费收入预计情况测算。

其他收入预算数为90亿元，比2019年执行数减少1.42亿元，下降1.6%。

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