商务部：粮油价格稳中略涨 禽产品价格小幅下降

人民网北京6月17日电 （孙阳）日前，记者从商务部获悉，据商务部监测，上周（6月8日至14日）全国食用农产品市场价格比前一周上涨0.6%，生产资料市场价格比前一周上涨0.5%。
食用农产品市场方面，粮油价格稳中略涨，其中面粉、豆油、菜籽油价格比前一周分别上涨0.2%、0.3%和0.1%，大米、花生油价格均持平。肉类价格小幅上涨，其中猪肉批发价格每公斤41.29元，比前一周上涨3%；牛肉、羊肉批发价格分别上涨0.1%和0.3%。禽产品价格小幅下降，其中鸡蛋、白条鸡批发价格比前一周分别下降0.9%和0.6%。水产品价格略有下降，其中鲤鱼、大带鱼、鲢鱼批发价格分别下降1.4%、1.1%和0.4%。30种蔬菜平均批发价格每公斤4.06元，下降0.2%，其中豆角、茄子、蒜头批发价格分别下降11.8%、7%和5.9%。6种水果平均批发价格下降1.1%，其中西瓜、香蕉、葡萄批发价格分别下降5.7%、1.9%和1.8%。
生产资料市场方面，有色金属价格以涨为主，其中铜、铝价格分别上涨4.5%和1.6%，锌价下降0.5%。成品油批发价格小幅上涨，其中92号汽油、95号汽油、0号柴油价格分别上涨0.7%、0.6%和0.1%。煤炭价格小幅波动，其中二号无烟块煤、炼焦煤价格分别为每吨909元和734元，分别上涨0.7%和0.4%，动力煤价格每吨551元，下降0.2%。钢材价格略有波动，其中高速线材、螺纹钢价格分别为每吨3989元和3888元，分别下降0.2%和0.1%，热轧带钢价格每吨4022元，上涨0.2%。橡胶价格略有下降，其中合成橡胶、天然橡胶价格分别下降0.2%和0.1%。化肥价格略有回落，其中尿素、三元复合肥价格均下降0.2%。基础化学原料价格以降为主，其中纯碱、甲醇、硫酸价格分别下降1.9%、0.5%和0.3%，聚丙烯价格上涨0.2%。
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