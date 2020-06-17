私家电动车充电频引住宅火灾 专家：应集中规范化管理

原标题：私家电动车充电频引住宅火灾 发展共享集中管理更加安全

近日，湖北十堰虹景小区西区16号楼楼下停放的电动车在凌晨突然起火，凶猛的火势将一楼一套两居室的房屋瞬间吞噬。据了解，起火前4辆电动车中有3辆在充电，其中两辆是前晚12时左右乱拉电线导致住宅火灾。

数据显示，有80%私家电动车引发的住宅火灾是在充电时发生。专家表示，共享电单车高效集约管理，大平台统一建设换电仓库集中进行充电管理，并实现锂电池无害化处理，可有效管控电池引发的消防安全隐患。

8成私家电动车火灾由住宅充电引发

据应急管理部消防救援局统计，2013年至2017年五年间，全国共发生电动车火灾1万余起，年均约2000起。电动车引发的住宅火灾伤亡事故一般发生在晚上充电时，使用者都是在住宅楼道内充电，这个时间段往往都是人们熟睡的时候，即使发现往往也没有时间逃离。据了解，8成私家电动车引发的住宅火灾是在充电时发生。

为什么电动车容易引发住宅火灾，一是因为过度充电，电动车电池最忌讳的就是过度充电、放电，过度充电会让电池发热、鼓胀甚至导致电池爆炸，市民充电时有可能因为忘记充电时间导致过度充电。二是电池故障，劣质的电动车电池组，就是定时炸弹。三是私拉电线，乱拉电线导致线路短路，电线在空中没有任何支撑与保护措施，会与墙体发生摩擦，磨损非常大，漏电概率很高。

发展共享模式集中规范化管理

如何防患于未“燃”？专家建议，共享集约的方式有效减少安全隐患，提升管理效率，有效遏制住宅引发的充电火灾减少。

首先，共享电单车实现电池高度规范化管理，共享电单车平台统一建设换电仓库，集中进行充电管理，并实现锂电池无害化处理，可有效管控电池引发的消防安全隐患。

其次，平台企业对共享电单车电池进行身份信息化管理，杜绝“亚健康”电池上路运行，确保骑行用户的骑行和使用安全。

再次，“新国标”限制整车重量不超过55公斤，共享电单车企业引导制造商淘汰之前大规模使用的铅酸蓄电池，转而使用能量密度、便携性更佳的锂电池，极大减轻铅酸蓄电池生产、废弃、回收过程对环境的污染。

此外，共享电单车企业加强对共享电单车“全生命周期管理”，建立电池回收处理机制，统一无害化处理废旧电池，环保安全双保障。

专家强调，充分发挥共享电单车新业态，加强政策引导，完善监管机制，对于构建安全的出行服务体系具有重要意义，对提升城市精细化治理水平的积极作用。

(责编：乔雪峰、毕磊)