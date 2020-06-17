消除事故隐患、筑牢安全防线 切实履行企业安全生产主体责任

今年6月是全国第19个“安全生产月”。近日，由中建铁投集团华东公司大连分公司主办，大连液流电池储能调峰电站国家示范项目承办的大连分公司绿色施工观摩会、“安全生产月”启动仪式暨高处坠落应急演练、“安康杯”知识竞赛暨青年岗位建功大比武活动顺利举办。

据大连储能项目建造总监张伟健介绍，大连储能项目作为国家示范项目、世界最大化学储能电站，受国家、社会、行业关注度极高，项目通过设计优化、措施优化、环保措施优化等30余项举措，基本实现“四节一环保”目标，并在2017年获得辽宁省建筑业第六批绿色施工示范工程。

按照国务院安委会、应急管理部相关文件要求，树牢安全发展理念，压紧压实安全生产责任，加强疫情防控常态化，落实安全生产专项整治三年行动治理工作，以“消除事故隐患，筑牢安全防线”为主题，营造安全活动氛围，增强全员安全意识，提升安全管理水平，切实履行企业安全生产主体责任。在项目经理王岱的带领下，项目高度重视安全生产工作，时刻保持清醒认识，警钟长鸣，切实做到一手抓疫情防控，一手抓安全生产。启动仪式后，项目进行了高处坠落应急演练活动。安全可以演练，事故不能彩排。在安全生产工作中，要时刻谨记防患大于未然。

中建铁投集团华东公司大连分公司在会后举办了2020年“安康杯”知识竞赛暨青年岗位建功大比武，以比赛的方式，在提高切实取得了增强全员安全意识的良好成效。

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