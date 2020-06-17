消除事故隐患、筑牢安全防线 切实履行企业安全生产主体责任

今年6月是全国第19个“安全生产月”。近日，由中建铁投集团华东公司大连分公司主办，大连液流电池储能调峰电站国家示范项目承办的大连分公司绿色施工观摩会、“安全生产月”启动仪式暨高处坠落应急演练、“安康杯”知识竞赛暨青年岗位建功大比武活动顺利举办。
据大连储能项目建造总监张伟健介绍，大连储能项目作为国家示范项目、世界最大化学储能电站，受国家、社会、行业关注度极高，项目通过设计优化、措施优化、环保措施优化等30余项举措，基本实现“四节一环保”目标，并在2017年获得辽宁省建筑业第六批绿色施工示范工程。
按照国务院安委会、应急管理部相关文件要求，树牢安全发展理念，压紧压实安全生产责任，加强疫情防控常态化，落实安全生产专项整治三年行动治理工作，以“消除事故隐患，筑牢安全防线”为主题，营造安全活动氛围，增强全员安全意识，提升安全管理水平，切实履行企业安全生产主体责任。在项目经理王岱的带领下，项目高度重视安全生产工作，时刻保持清醒认识，警钟长鸣，切实做到一手抓疫情防控，一手抓安全生产。启动仪式后，项目进行了高处坠落应急演练活动。安全可以演练，事故不能彩排。在安全生产工作中，要时刻谨记防患大于未然。
中建铁投集团华东公司大连分公司在会后举办了2020年“安康杯”知识竞赛暨青年岗位建功大比武，以比赛的方式，在提高切实取得了增强全员安全意识的良好成效。
别把电动平衡车当玩具 中消协:不建议为孩子购买和使用 经不住7岁女儿的请求，北京市的张先生日前从网上给女儿买了辆销量不错的电动平衡车。但女儿骑行玩耍时却突然从平衡车上摔出，造成左臂粉碎性骨折。医生表示，孩子的伤势相当于从3层楼的高度摔下来，儿童在骑行电动平衡车时发生事故导致住院的病例较多，…【详细】
数字经济赋能产业转型升级（新论） 我国超大规模的市场优势为数字经济发展提供了广阔而丰富的应用场景。数字经济不仅实现了自身的快速发展，也成为推动传统产业升级改造的重要引擎。数字经济赋能产业转型升级，背后有扎实的支撑，主要体现为总量优势和应用驱动。据专业机构统计，我国数…【详细】
原保监会主席项俊波受贿案一审宣判 本报南京6月16日电 6月16日，江苏省常州市中级人民法院公开宣判原中国保险监督管理委员会主席项俊波受贿案，对被告人项俊波以受贿罪判处有期徒刑十一年，并处罚金人民币一百五十万元；对项俊波受贿所得财物及其孳息予以追缴，上缴国库。项俊波当…【详细】
北京消协:直播带货"7天无理由退货"规定执行情况总体较好 本报北京6月16日电 （记者齐志明）16日，北京市消协发布的《直播带货消费调查报告》显示，当前直播带货“7天无理由退货”规定执行情况总体较好，但也存在部分虚假宣传、信息公示不全以及售后没有保证等损害消费者权益问题。 调查发现，…【详细】