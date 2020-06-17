广交会“云端”开幕 税收服务助稳外贸基本盘

6月15日，第127届中国进出口商品交易会（简称“广交会”）首次在线上开展。作为中国外贸的晴雨表，广交会一直都是助力企业开拓国际市场、抢抓订单、稳住外贸基本盘的重要平台。

国家税务总局以此次广交会为契机，从上线“云端”服务、利用税收大数据分析降低企业风险、落实税费优惠帮助企业“转战”内销市场等方面着手，聚焦外贸发展的痛点堵点风险点，助力稳住外贸基本盘。

“云上”空间广阔 税务服务“上线”

15日上午10点，广州市虎头电池集团有限公司开始了他们在此次广交会上的首场直播，镜头里，两位公司员工熟练地介绍着公司的新产品。直播一结束就有新客户与企业在线上开展一对一商谈。

“新冠肺炎疫情席卷全球，引发了国际市场低迷、物流不畅等不利因素，也导致了国内外展会不能如期安排、部分营销活动延后，今年上半年公司外贸业务同比下降约20%。所幸今年享受到了超330万元的减税降费，还有出口退税及时到账，缓解了企业的现金流压力。”虎头电池公司财务总监温丹玲坦言，“国家政策帮我们在困难中站稳脚跟，让我们更有底气亮相广交会。”

被誉为“中国第一展”的广交会今年走上“云端”，通过设置虚拟展区，提供全天候网上推介、供采对接、在线洽谈等服务，让中外客商足不出户下订单、做生意。“云”广交会是会展行业在极端情况之下的一次大胆尝试，也是推动行业数字化、智慧化的改革创新。如何把握危机中的新机，企业和政府部门积极乘势而上，顺势而变。

广交会转移至“线上”，税务部门的服务也紧随“上线”。打开广州市税务局官方网站，“广交会税收服务”专题板块跃然眼前。税务部门结合广交会参展企业需求设置了“走出去”“支持疫情防控、服务经济社会发展”“出口退税相关政策指引”等6个方面的政策内容，帮助参展企业应享尽享相关优惠政策。

广东省税务局第二税务分局调研员马维胜介绍，在广交会开幕前，税务部门多次为参展企业举办税收政策线上说明会，围绕“用足用好出口退税政策”开展直播云辅导，结合此次广交会“线上参展”新特点，针对参展企业购进新媒体业务和直播器材、开具电子发票以及出口退税等方面内容提前进行业务辅导，帮助企业了解相关税收政策，做好参会准备。

税务多元化解题 企业发展遇新机

相比于内销企业，外贸企业面临的国际情况更加复杂，迫切需要有针对性的税务服务。

对于此次疫情中销量激增的医疗器械行业而言，迫切需要的是与突增的发展速度相适应的政务服务。“在税务部门的支持下，企业享受‘随到随审’政策，资金回笼可以说是‘闪电速度’。”广交会参展商广州市倍尔康医疗器械有限公司财务经理张少冰说。截至5月底，企业已办理出口退税452万元，现在公司的体温计和额温枪大量出口到世界各地。

资金链条好比市场主体的血管，企业“开拓”国际市场，稳定的资金流显得特别重要。为缓解出口企业资金压力，助力稳外贸稳外资，税务部门大力推行无纸化退税申报，将正常退税业务平均办理时间提速20%，即从2019年的10个工作日压缩到2020年的8个工作日以内，一些地区甚至压缩50%以上。今年第一季度，全国有近1万户出口企业通过“非接触式”方式开具证明19万份；近27万户出口企业通过“非接触式”方式办理退（免）税3200亿元，约占同期办理退（免）税总额的九成以上。

针对部分企业因疫情影响供应链受阻，税务部门运用大数据全景分析结果，向供应链分布较散、资质较杂、风险较高的外贸企业推送信息提醒，引导企业完善供货商资质、缩短开票时间等，让企业做好充足准备到广交会上“一展拳脚”。

疫情之下，还有不少企业积极把握国内涌动的新机遇，将主战场转移到国内市场。广东省税务局税收经济分析报告显示，1月~4月广东企业内销逆势增长，出口企业抓住国内5G建设等新机遇，正加大向内销转型的力度，以对冲出口业务受到的冲击，出口商品转内销已成为广东外贸企业纾困解难的重要手段。

对于支持加工贸易出口转内销以及加快跨境电商等贸易新业态发展等稳外贸措施，民银智库宏观区域研究团队负责人应习文认为，下一步稳外贸政策的重点将是助力企业尽快适应疫情防控的常态化。其中出口转内销有助于增加出口企业的订单，也符合我国消费升级的趋势。

税收服务加力 外贸新业态发展加速

国家税务总局新闻发言人付树林在一季度国家税务总局召开新闻发布会表示，面对外贸发展的严峻挑战，税务部门认真落实党中央、国务院决策部署，通过“提率”“扩围”“网办”和“容缺”四措并举，助力稳住外贸基本盘。这其中“扩围”之一便是扩大跨境电商综合试验区范围，国务院常务会议决定，新设46个跨境电商综合试验区，对综合试验区内跨境电商零售出口货物实行免征增值税和消费税、企业所得税核定征收等支持政策。

据悉，此次广交会上，专门设立跨境电商专区，用于宣传各综试区工作并推介一批跨境电商品牌企业，成为会展的一大亮点。

作为中国跨境电商的主战场，广东集聚了全国50%以上的跨境电商企业。为了给企业提供更多支持，税务部门组建了税收经济分析团队，综合研判外贸行业整体变动特点，特别关注跨境电商零售出口等新业态的发展动态，辅导企业享受跨境电商零售出口货物免税、退税政策及所得税核定征收政策，助力外贸新业态释放出更大的发展潜能。

外贸综合服务平台是中小企业外贸发展的重要支撑。佛山一达通企业服务有限公司是阿里巴巴旗下“一达通”平台的全资子公司。今年以来，一达通及阿里巴巴国际站的客户经历了“山穷水复疑无路”的外贸共性难题——在克服了国内疫情期间遇到的产能不足、资金压力巨大等困难后，好不容易步入正常生产经营，却又面临着国外疫情加剧导致的国外订单流失新问题。

考虑到一达通的客户都是中小企业，抗风险能力差，资金压力大的问题特别突出，税务部门加快办理进度为一达通办理出口退税，从受理到审结平均时间不超过三天。佛山税务部门还指导企业开发出口退税风险管理平台，实现对货物流、单证备案、实地核查、现场监装、收取外汇、供货企业黑名单等数据的实时在线监控，有效提升企业风险防范能力，降低出口退税成本，为企业持续健康发展打下了良好的基础。

“目前，B2B、B2C电子商务平台都在快速发展，但其获客方式互联网化、开展业务线上化、国内外营销数字化的潜力有待深入挖掘。”广东省税务局税收经济分析处处长袁红兵认为，进入后疫情时代，人们将建立新的行为方式和需求习惯，税务部门将以此次广交会为契机，结合企业需求进一步拓展税收服务，助力对外贸易高质量发展。

(责编：车柯蒙、孙阳)