起底弹个车 付了“首付”买车莫名其妙变租车

月入5千，存款2万，却心系一台20万元的爱车，对于很多后浪来说，人生最痛苦的事莫过于此。抬头突见“弹个车、0首付、分期0压力、5分钟审核、含购置税、首年保险”……这哪里是广告，分明是雪中送炭啊。
这个看似可以圆无数年轻人越级买车梦的弹个车，是大搜车推出的汽车新零售平台。虽然2016年11月15日才成立，但凭借“4年分期、0-1成首付”的金融方案砸掉了所谓的购车门槛，一时间受到很多人追捧。但随之而来的是，车主维权案例前赴后继般涌现。日前，《北京青年报》通过相关渠道进入到弹个车用户维权群，两个维权群已有近4000人，群主梁明（化名）表示人数还在增加。在众多维权者中，有律师、金融从业者，甚至还有弹个车门店的前店长，暴露出的各种问题也令人匪夷所思。
付了“首付”：买车莫名其妙变租车
你能想像在付了一年的车款分期后，突然发现自己并不是在买车，而是在租车吗？
天真限制了你的想像力。
弹个车用户张旭告诉《北京青年报》：“2019年3月23日，我通过弹个车平台，支付87900元首付款购买了一辆宝马X3。直到今年2020年1月在网上看到关于弹个车‘买变租’的新闻后，我向弹个车方面询问后得知：当时所谓的购车，其实是融资租赁，也就是说在过去的一年中，自己一直是在租车。”
而张旭的遭遇绝非个案。《北京青年报》了解到，弹个车向消费者提供的其实是汽车融资租赁服务，用户第一年实际是在向弹个车租车。那么为何有很多用户会产生“按揭买车”的认知？
不少用户反映，弹个车销售人员并未说明是租赁，而且当年的订单页面也没有说是租车。大搜车用户李超提供了2018年6月在弹个车下单时的订单截图，其中各类费用以“先用、首付、月供”为名目。李超质疑：“按普通消费者的理解，‘首付’难道不能代表分期购买的消费方式吗？”
如今，《北京青年报》在弹个车页面看到，当年的“购车订单、首付、月供”已被修改为：“订单详情、首付租金、首付月租”。针对此变化，有老用户向弹个车提出异议，弹个车回应道：“正常更新、用词专业化调整。”
但实际上，弹个车所谓的“更新、调整”实则来自于监管部门的施压。2019年，由于弹个车此类维权人群涌现，针对弹个车“锐化买车，弱化租车”的广告宣传，浙江省消保委对弹个车进行过约谈，并要求其整改。浙江省消保委明确弹个车广告存在一定的误导嫌疑，已要求弹个车在官网首页和电子合同中做出相应的调整。将第一年租车性质和金融方案罗列得更清楚。
不过，就此前因“首付”等不明确字眼对消费者造成的误导，弹个车是否需要承担负责？
中国消费者协会专家委员会专家邱宝昌认为：“如果此前弹个车存在虚假、引人误解的宣传，那首先侵犯了消费者的充分知情权。将融资租赁误导为分期、按揭买车的行为，进一步损害了消费的自主选择权。因为不排除消费者知晓‘租车’的事实后，放弃买车的可能。消费者可以依据《消费者权益保护法》要求弹个车承担相应责任。”
客观地看，虽说弹个车广告宣传、订单页面可能存在消费“误导”的嫌疑，但汽车作为日常生活中大宗商品，消费者为何会置交易合同于不顾？
其实，关于弹个车“租车”的细节，在双方签订的《融资租赁协议》确有约定。但不少消费者反映：销售人员对“租车”只字未提，仅是在他们的指导下输入了几次密码、验证码，并不知晓自己曾签署过协议，甚至不知“融资租赁”为何物？
据了解，“弹个车”APP端合同由E签宝等第三方电子签名机构向客户发送手机验证码，客户以输入验证码的形式进行电子签名，签署后生效。也就是说，用户从输入密码的那时起，就已经生成了合同。
弹个车似乎预见了其中可能存在的风险，在《融资租赁协议》中有这样一条约定：“任何一方不得以签约形式为由质疑本协议有效性，并主张权利。”
邱宝昌认为：“既然弹个车采用的是融资租赁的模式，并且其当初推广的‘首付、月供’的含义，明显区别于大众的普遍理解。弹个车作为经营者应以显著、醒目的方式提醒消费者注意，而非一带而过。由于弹个车没有进行详细告知，那这样的格式合同可能违反了《消费者权益保护法》第二十六条的规定，应当构成合同无效的条件。当然，最终结果要由监管、司法部门认定。”
根据《中华人民共和国消费者权益保护法》第二十六条规定：经营者在经营活动中使用格式条款的，应当以显著方式提请消费者注意商品或者服务的数量和质量、价款或者费用、履行期限和方式、安全注意事项和风险警示、售后服务、民事责任等与消费者有重大利害关系的内容，并按照消费者的要求予以说明。
二次审核：低门槛背后的“大山”
很多消费者表示，当初看中弹个车是由于其“0-1成首付”的优惠条件。但是，从目前的维权情况来看，弹个车“低门槛”的卖点似乎更像是一场“赌博”。
据观察，弹个车下单操作流程简单，消费只需通过支付宝进行信用审核，前后时长不超过5分钟。不得不说，相比银行贷款，弹个车的审核流程，看似要“高效、容易”得多。
“最初的审核其实只是‘租车’的资格审核，真正的考验在第二年。”曾经是四川德阳一家弹个车门店店长的羊鹏告诉《北京青年报》，“2018年8月我加入了弹个车门店，自己也在弹个车平台购买了汽车。但当时，我们员工也不清楚融资租赁的具体情况，培训时候只说是买卖。包括我在内，很多消费者在用车一年后才知道，用户还需要经过二次审核。”
原来，根据弹个车的购置方案，消费者租车一年后，第二次审核通过才有资格使用36期分期购买的方式。若审核不通过，用户只能选择：一次性付清尾款、续租或退车。
更令人匪夷所思的是，按照弹个车《融资租赁协议》的约定：待乙方资质通过贷款机构审核后，乙方可以获得36期最优方案。
那么，如何才能通过弹个车“二次审核”？《北京青年报》在弹个车天猫平台向客服询问时，客服人员表示：“客户首年通过分期支付租金，到期支付尾款方式完成车辆购买，客户正常履约之后即可获得车辆所有权。”
但实际上，根据部分消费者反馈，即便正常履约也未能通过审核。弹个车用户宿久弘表示：“用车第一年期间，我从未出现过逾期，但照样没能通过二次审核”。宿久弘向《北京青年报》提供了每月按时履约的付款记录。
“所以，往往当用户跨过第一年的低门槛后，才知道要‘走出去’有多难。更何况，有些消费者之所以选择弹个车，本就是因为在4S店达不到贷款资格。”羊鹏如是说。
值得注意的是，对于二次审核不通过的用户来说，接下来将面临：一次性付清尾款、续租、退车，三道“围墙”般的选择。
“一次性付清尾款”，显然，对于当初看中“低首付、长分期”的弹个车用户来说并非最佳选择。
“续租”，车辆产权依然不属于自己，每月还需支付月租，租赁的费用由弹个车方面决定。
“退车”，弹个车用户要承担车辆指导价百分之十的违约金，还要赔偿车损费（车辆的定损金额由弹个车平台的说法为依据）。
如果这三点消费者都不接受呢？根据弹个车用户的反馈，弹个车的人员有权限通过GPS定位找到车辆并拖走、拍卖，客户不仅需要承担拖车费用，还要支付相关违约金。
归根结底，困扰消费者的二次审核标准究竟是什么？网商银行明确回复《北京青年报》，并不负责弹个车用户的二次审核工作。但是，大搜车对《北京青年报》回应称，第二年的贷款分期由银行等金融机构给予最终审核意见。
如此，大搜车的二次审核便成了谜。
产权过户：“低首付”换来的“高成本”
即使成功通过了“二次审核”的用户也并非都是幸运儿。此前，曾有报道称：弹个车在短短的三年内,通过弹个车交易的客户就有40多万,其中有一半已经拿到了汽车的产权。
但实际上，那些“拿到了汽车产权”的人也在维权。
在弹个车的《融资租赁协议》中写道：当向金融机构申请，通过资质审核后，才能获得36期“最优金融方案”。也就是说，这其中可能存在因资质问题，无法获得“最优金融方案”的情况。所以，部分车主在用车的第二年，出现需要在此时支付首付，或者还款额增加的情况。
弹个车用户兰英杰在南京麒麟门门店购买奔驰C200L，车架号LE4WG4CB1JL404154，订单显示：“首付1成35300元，月供7988元，服务费6000元”，销售人员没有告知贷款事项，也没有告知利息事宜。第二年通过二次审核完成车辆过户时，兰英杰被要求支付29610元首付，月供9237.96月，缴纳的强制保险费用6472.77元。这样算下来，一辆指导价32万元的车，最后变成接近50万元，高于市场价13万元之多，高出本来价格36%。兰英杰购车的年利息已高达18%。
相关金融律师告诉《北京青年报》，弹个车的汽车分期贷款利息明显要高于银行及汽车金融公司。弹个车用户的贷款方网商银行的工作人员也向《北京青年报》表示：“大搜车的客户贷款利率在8%-18%区间。”
而正常的汽车贷款利率远没有如此高得吓人。北京市中国银行青年路支行贷款经理告诉《北京青年报》：“我行汽车贷款首付比例不得低于20%，分期最长为5年。贷款年费率在4%左右，如果厂家有贴息费率会更低。”一家汽车金融服务公司工作人员也表示：“目前我们公司要求的首付比例不得低于20%，最长分期时限为5年。由于厂家有贴息政策，目前年息为0-4.88%。”
值得一提的是，弹个车的车型售价按照汽车厂家指导价执行。而传统4S店通常能提供比官方指导价更低的价格，且通过银行、汽车金融服务公司为消费者提供贷款服务。相比之下，弹个车所谓的优势似乎只剩下“首年送保险、免费提供首年上牌和过户服务”，而消费者却要为此承担二次审核不过“买变租”以及无标准高价购车的风险。
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