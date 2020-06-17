新华社上海6月16日电 题：砍头息“穿上花马甲”，网贷“变形记”怎么破？
新华社记者胡洁菲、兰天鸣
网络上动动手指，验证一下身份，就能轻松借到钱……相对传统借贷，网络借贷因审核周期短、放款流程简单而受到借款者青睐。随着网贷平台整治不断深入，该行业风险持续得到缓释。但记者调查发现，仍有网贷平台玩起了巧立名目的“变形记”，对借款者“雁过拔毛”，亟须引起警惕。
雁过拔毛、巧立名目，借款人防不胜防
“一共只借1500元的钱，却花了720元买会员，利息还得另算，太坑了！”来自江苏无锡的周女士1月份在同程旅行App上借了1500元，借款时系统弹出一个“乐活会员”开通界面，费用一栏写着“60元月/年卡”。
“必须开会员才能借钱，当时以为会员总值60元，没想到是个每月付60元的年卡，最终借了3次钱，开3次会员，花了3份钱。”周女士说，由于当时急用钱，没有认真看条款，导致现在即使还清贷款，还要继续交会员费。
来自成都的小梅的困惑则是借的钱总是不能足额到账。由于此前毕业旅行“经费”紧张，小梅在某第三方信贷推荐平台上找到了指上旅行App，“当时平台上写的是借3000元，分三期还，最后只需还3090元”。
“到手时傻眼了，只有2096元，App客服告诉我扣掉的904元用来给我买违约保险。后来我仔细一看三期还款时间一共1个月，每期10天。粗算下来借款年利率超过300%。”小梅说。
来自上海的小谢也有类似经历。2019年以来，他多次在小花旅行App上借款，几乎每次都要求购买约占借款金额30%的“超值厦门五日游”旅游代金券。“例如，前期借3000元，买了900元的券，实际到账只有2100元。”
记者了解到，随着监管趋严，如今各个网贷平台套路越来越隐蔽。除了会员费、违约保险、旅游券，还有的以管理费、服务费等各种名义扣除借款人的费用。
“挖窟窿”“擦边球”，维权路上困难重重
借钱过程中，稍不留意就进了“坑”，但维权却不容易。
在某投诉平台，投诉同程旗下提钱游产品捆绑会员消费、变相收取“砍头息”的帖子超过百条。但同程的官方回复却为“提钱游确保在法律法规及协议允许的范围内收费，平台相关业务均符合相关规定，是合法合规的经营”。
“借完钱才发现，平台和实际放款方不是一家公司，维权只能被‘踢皮球’。”小谢觉得，有的网贷平台精心设计好了“窟窿”，就等着借款人“往里跳”。
广东的廖女士反映，她在惠花钱App借款时被搭售多份华泰保险产品，“但给惠花钱和华泰保险打了无数次电话，双方就没一个肯退钱”。
记者发现，有的网贷平台在App条款里就埋下了推责“伏笔”：“如您与平台合作方（实际放款方）之间发生纠纷，由您与平台方自行解决”，但实际发生纠纷时，借款人想要找到放款方就很不容易。
北京盈科（杭州）律师事务所律师方超强指出，如果不能证明平台方和实际放款方之间对“雁过拔毛”的收益存在分成关系，很难判定搭售属于“砍头息”或“断头贷”，相关纠纷更容易被看作搭售问题引发的合同纠纷，维权难度较大。
记者还发现，有的网贷平台为了避免被维权，频繁更换“马甲”，加大借款人维权难度。如被多位网友投诉的点点金融App就长期处在闪退无法打开状态。多位借款人表示，因为不能按时还款被迫记入征信系统，或难以保存借款和还款记录用以维权。
网贷平台转型需“堵偏门、开正门”
当前，部分网络借贷信息中介机构正向小额贷款公司转型。专家认为，需警惕转型中的网贷平台“搞变通”，对借贷者收“过路费”，应持续提高平台合规审慎经营能力。
新网银行首席研究员董希淼表示，监管部门要加大对不规范、不合法网贷平台的清理整顿力度，加快市场出清；同时，应当鼓励商业银行、正规消费金融公司提供更多规范、合法的互联网贷款产品，更好地满足借贷者的需求。
方超强认为，在实践中，对于钻法律漏洞，利用优势地位，迫使借款方接受不公平借款条件，加重借款人负担，甚至导致实际借款成本超出法定利率上限的，金融和市场监管部门应及时对相关企业进行约谈，进行惩处或提出警示。
中央财经大学应用金融系主任、金融证券研究所所长韩复龄建议，应利用部分网贷平台向小贷公司转型契机，对网贷平台的互联网背景和网络技术资源基础、监管系统对接等方面设置更严格准入门槛，使其真正满足非现场监管要求。
上海金融与法律研究院研究员傅蔚冈指出，当下不少借款人在被“雁过拔毛”后遭遇维权难，主要原因在于对平台的股东、出借方与自身之间的权责不够清晰。网贷平台在借贷时应向借款人进行“强提醒”，明确各方权利和职责，进行合规审慎经营。
“应加强金融消费者的教育力度，帮助其养成审慎的习惯；平台在设置所谓增值服务时需以醒目的方式提醒借款人，不得将捆绑商品或服务作为默示同意的选项给借款人下套。”方超强说。
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