6月16日，BOE（京东方）携智慧办公、智慧零售、智慧交通等物联网创新解决方案走进海康威视，举办“京东方创新日”活动。
BOE（京东方）创新日走进海康威视
据了解，Mini LED技术成为显示行业重要技术趋势之一，在活动现场，BOE（京东方）带来了31.5英寸Mini LED显示器产品。
据京东方相关负责人介绍，这款产品通过1024个分区进行精准控光，对比度达百万级，106%NTSC高色域使显示效果更加饱满艳丽，为设计师、电竞玩家等专业人士带来更好的视觉体验。
BOE（京东方）还带来了便于程序员等进行竖显操作的2K极窄边框QHD显示器产品，便于移动办公的13.3英寸超薄便携式显示器产品，更好地满足不同使用场景下用户使用。
BOE（京东方）31.5英寸Mini LED显示器
在安防领域，更高的分辨率一直是行业的不懈追求。
上述负责人介绍，BOE（京东方）现场展示的110英寸8K超高清显示产品，能更清晰地呈现更多画面细节，为智慧安防领域提供了更多可能。同时，基于在传感领域积累的核心技术优势，创新推出定制化指纹识别解决方案，其中，四指指纹识别传感器搭载自主研发的FPGA芯片，采用创新光路设计方式，指纹采集效率更高，安全性更强，即使在光照强度达10万勒克斯的正午环境下也可轻松识别，重量较市面传统产品减少约80%，在出入境管理、大型活动安防等公共安全领域具有独特优势。
在活动现场，BOE（京东方）还带来了各物联网细分应用场景的前沿创新科技，展示了大尺寸会议白板、电子桌牌、电子门牌等一系列智慧办公解决方案，智能货架、大尺寸超高清高亮广告机等一系列智慧零售解决方案，条形屏、HUD抬头显示、OLED车尾灯等一系列智慧交通解决方案，让大家更直观、立体地感受到智慧物联生活带来的全新体验。
据悉，近年来，“京东方创新日”已走进海尔、海信、格力、一汽、北汽、创维等各领域知名终端品牌并达成深度合作。（许维娜）
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