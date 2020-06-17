原标题：阳光人寿两案例入选“保险业服务创新优秀案例暨年度影响力赔案”

6月12日，以“后疫情时代的保险服务改革”为主题的2020年保险服务创新论坛在大连举行。与会专家学者及保险从业人员共同探讨后疫情时代保险服务生态变革的方向，交流保险服务和理赔创新举措，为保险业服务提升建言献策。本届论坛发布了2019-2020年度保险业服务创新优秀案例暨年度影响力赔案，阳光人寿的“智能核保‘不用等’”和“臻欣重疾险理赔”双双入选，分别获得“年度服务创新金牌案例”和“年度影响力赔案”。

智能核保大脑：科技赋能驱动核保转型升级

“智能核保大脑”是阳光人寿针对客户体验度不佳、核保效率难以提升、核保风控效果难以突破等核保经营中普遍存在的难点，于2019年推出的全新核保模式。“智能核保大脑”以科技赋能传统核保风控，驱动保险核保转型升级，将数据挖掘和AI技术应用于两核(核保、核赔)领域，让风控更加精准、核保更加高效、流程更加顺畅、客户体验更加优质。

在服务创新优秀案例点评中，主办方认为：“智能核保大脑”作为智能核保的中枢，可实现全渠道业务支持，通过电子化服务和智能化服务，明显提升客户体验和感知度。其应用了最新的科技成果，对传统核保模式进行了深刻剖析，对未来的核保模式进行了长远规划，充分平衡了效率与风险，追求极致的客户核保体验，是新时代新技术在核保领域的综合型成果。通过不断的数据丰富、模型迭代、自我学习升级，“智能核保大脑”将会变得越来越“聪明”，在提升客户核保体验上将发挥更大效用。

臻欣重疾险理赔：危难之中显身手

2018年4月，一个偶然的机会，黄先生为爱人刘女士投保了一份阳光人寿臻欣终身重大疾病产品和阳光人寿融和医疗保险C款。7月，基于对保险产品的认可，又进行了加投。天有不测风云，2019年7月，刘女士不幸突发脑梗死、右侧颈动脉闭塞住院治疗。接到报案后，阳光人寿随即启动理赔流程，保单服务人员通过APP协助刘女士进行了理赔申请。公司不仅赔付15万元的轻症重疾保险金以及社保报销后剩余的全部医疗费用，同时，豁免了刘女士自确诊之日起应交而未交的保险费20余万元，并且继续承担重大疾病保障责任。

主办方认为，“臻欣重疾险理赔”案例充分体现了保险的价值与功用，既承担了客户的轻症重疾责任，又免除了后期所有应交保费；既赔付了社保报销后剩余的全部医疗费用，又继续为客户提供了今后的重大疾病保障，做到了“危难之中显身手”。

自2007年12月成立以来，阳光人寿始终将打造卓越的客户服务能力和提供一流的客户服务体验作为经营的核心之一，不断完善和创新服务举措,使公司整体客户服务水平不断得到提升。阳光人寿将始终坚持“一切为了客户”的核心价值追求，直击客户服务中的痛点，借助科技力量，不断创新，从而带给客户更好、更快的服务体验。

(责编：夏晓伦、乔雪峰)