微众银行助力小微企业复工复产

“银税互动”是税务、银保监部门和银行业金融机构合作，帮助企业将纳税信用转化为融资信用，缓解企业融资难题的活动。

一季度数据显示，微众银行小微企业“银税互动”在贷户数与贷款余额分别约占比全国近20%和近10%。微众银行在全国信用类小微企业“银税互动”中，贷款余额的占比从2018年末的约11%提升到今年一季度末的约26%。

据介绍，2017年微众银行确定了以“银税互动”为突破口，打通银税之间数据链路，推出面向小微企业的“微业贷”，开启政企银合作的全新模式。

截止目前，微业贷已在广东、江苏及浙江等十几个省份开通小微企业金融贷款服务。微业贷借助企业的纳税信息发放免抵押、免担保的信用贷款，企业只要良好纳税就可以申请，无需抵押质押。

微众银行相关负责人表示，“银税互动”实现线上数据直联，客户可以通过线上申请、线上办贷。企业提出申请，如果符合条件，最快一分钟就可以拿到贷款，极具服务效率。“疫情期间，互联网银行提供的全线上无接触贷款服务在一定程度上弥补了传统银行网点延迟复工、无法及时完全恢复小微金融服务的现实困难。”

一直以来，化解小微企业融资困境的重点和难点之一就是破解“首贷难”问题，银税互动的出现为小微企业获得首贷款开辟了新路径。

据统计，小微企业一旦获得“首贷”，随后获得第二次贷款的比例高达76%，获得四次以上贷款比例为51%，后续融资可得率较高。这意味着，小微企业在微众银行微业贷获得首笔贷款后，将有利于他们的后续申请其他银行贷款。

据了解，在微业贷客户中超过60%在获得授信时无任何企业类贷款记录。从企业规模来看，超过60%的企业年营业收入在500万元以下，微业贷户均授信40万元左右。授信企业中超70%的客户来自制造业、高科技行业和批发零售行业，均为实体经济范畴的小微企业。

目前，微众银行微业贷已为超30万户小微企业提供了信贷服务，累计发放贷款超过2000亿，间接促进就业人数超过300万人。（牛广文）

(责编：乔雪峰、夏晓伦)