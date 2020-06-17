北京市住建委：全市61个已运营公租房实行封闭式管理

人民网北京6月17日电（许维娜）据北京市住房和城乡建设委官网消息，6月16日，北京应急响应级别由三级提升至二级。北京市保障房中心所属61个已运营公租房项目全部实行园区封闭式管理，严格落实测温、查证、验码、登记等措施后方能进出公租房小区。同时，严格执行体温检测制度，所有进入公租房小区的人员必须进行体温检测，若体温超过37.3℃引导其就医就诊并做好相关信息报送工作。

对疫情敏感区域的项目，北京市住建委举例称，如位于丰台区的燕保·银地家园、燕保·青秀家园、燕保·郭公庄家园（北区）、燕保·郭公庄家园（南区）、康润家园、彩虹家园、同馨家园、未山苑和阅园四区等项目，都已提前进行防疫工作部署，全部采取二级防控措施，一级工作状态，配合属地筛查可疑人群，做好租户防疫宣传工作，将工作落实到位，将责任落实到人，不留任何防控死角。

据悉，各公租房小区均与属地建立常态化对接沟通机制，积极配合属地开展相关工作，共同做好疫情防控部署，形成常态化管理。暂停组织一切可能引起人群聚集的社区活动，关闭租户之家、社区活动室、临时活动场所等各类活动场所，落实张贴通知，做好温馨提示和租户解释工作。采取微信、电话、短信、视频会议等方式，引导租户志愿者积极参与到疫情防控和宣传工作中。

北京市住建委指出，各公租房小区物业企业加大对公共区域及重点部位的清洁和消毒力度。从人脸识别出入口、停车场等公共区域每日清洁消毒不少于2次，到电梯、垃圾桶、扶手等重点部位局部消毒和全面消毒交替进行，全面提高消毒频次。同时，各公租房小区充分利用宣传栏、智慧云梯、电子屏、横幅、微信、电话等方式，广泛宣传新型冠状病毒科普及防控知识，引导租户正确认知，提高租户防范意识，实现有效预防。

北京市住建委表示，下一步，各公租房小区将加大防控手段，提高人员防控意识，坚定守护好公租房承租家庭的身体健康和生命安全。

(责编：许维娜、夏晓伦)