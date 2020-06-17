多家航司公布近期涉北京航线客票退改签方案

人民网北京6月17日电 （记者乔雪峰） 6月16日0时至24时，北京市新增新冠肺炎确诊病例31例，截至目前，北京市已累计报告新冠肺炎确诊病例137例。

当前，北京突发公共卫生事件应急响应级别已由三级提升至二级。为配合北京市做好突发公共卫生事件响应级别调整至二级的疫情防控工作，协助行程涉及北京航线的旅客更好地安排出行计划，各个航司相继发布涉及北京航线的客票特殊处置方案。

中国国际航空

一、适用范围

凡在2020年6月16日（含）前购买的999开头的国内客票（包括里程奖励客票），行程涉及北京（PEK/PKX）进出港的国航实际承运航班和挂CA航班号的代码共享航班，且旅行日期为2020年6月11日（含）至2020年6月30日（含）之间的客票。

二、退票及变更规则

在客票有效期内，依据旅行日期，客票可按照如下退改规则处置：

（一）旅行日期为2020年6月11日（含）至6月17日（含）之间的客票

1.在客票有效期内，可以办理非自愿退票，免收退票手续费。

2.在客票有效期内，可以免费办理一次非自愿变更航班日期，变更至2020年7月31日（含）前的航班，免收变更手续费、子舱位差价及淡旺季价差。再次变更或变更至2020年8月1日（含）以后的航班，需依据客票使用条件办理。

3.不得变更航程及承运人。如需变更航程或承运人，建议您将原客票办理退票后另购新票。

（二）旅行日期为2020年6月18日（含）至6月30日（含）之间的客票

1.在客票有效期内，在航班起飞前提出退票申请，免收退票手续费；在航班起飞后提出退票申请，需依据客票使用条件办理。

2.在客票有效期内，可以免费办理一次非自愿变更航班日期，变更至2020年7月31日（含）前的航班，免收变更手续费、子舱位差价及淡旺季价差。再次变更、在航班起飞后变更或变更至2020年8月1日（含）以后的航班，需依据客票使用条件办理。

3.不得变更航程及承运人。如需变更航程或承运人，建议您将原客票办理退票后另购新票。

中国东方航空

一、适用范围

1、购票日期或换开日期在2020年6月16日(含)前。

2、航班日期在2020年6月11日(含)至2020年7月11日(含)期间，781开头客票中含有一段以上未使用的北京始发或到达的由东航、上航实际承运的航班。

二、改期及退票政策

符合上述所有范围内客票，在航班起飞前取消座位，可免费办理改期、退票手续，具体如下：

1、变更航班日期：在客票有效期内，可免费变更航班日期至2020年12月31日前东航、上航实际承运的原航线航班一次，免收变更手续费、舱位差价。

2、退票：在客票有效期内，至原购票渠道免费办理退票手续，全额退还未使用航段票款和可退税费。

三、办理渠道：

1、原购票渠道（官网、APP或旅行社、代理点、携程、飞猪、去哪儿等第三方平台等）。

2、东航24小时客服热线：95530。

海外用户请拨打：0086-21-20695530。

3、东航官方微信(微信号:中国东方航空)，输入并发送“人工”转接办理

4、东航APP手机客户端，点击“我的”页面右上角“在线客服”办理

南方航空

南航客服人员表示，6月14日前从南航官网购买的从北京出发，行程在6月14日至6月30日之间的，可申请自愿退票，不收手续费。

海南航空/大新华航空

一、适用条件

（一）适用范围：在2020年6月15日（含）之前已购买且乘机日期为2020年6月14日（含）至2020年6月30日（含）的国内客票。

（二）适用航班：由海南航空/大新华航空实际承运的涉及北京进出港国内航班和海南航空/大新华航空为市场方的涉及北京进出港代码共享航班。

（三）适用票证：880、895国内票证以及使用非880、895票证互售的海南航空/大新华航空国内航班客票。

二、客票处理规定

（一）客票有效期内退票

1、在航班起飞前已取消订座的客票，可至原购票地办理免费退票业务，不收取退票费。

2、在航班起飞前未取消订座的客票，依据原客票使用条件办理退票业务。

（二）客票有效期内变更航班

1、在航班起飞前已取消订座的客票，可免费变更至2020年7月15日（含）之前，同航线、同服务等级航班一次（如涉及跨服务等级变更，可免收变更手续费，但需补齐票款差额）；如旅客再次提出变更申请，需在客票有效期内依据变更后客票使用条件办理。

2、航班起飞前未取消订座的客票，依据原客票使用条件办理变更业务。

（三）客票有效期内签转：按原客票使用条件办理。

（四）已办理完退票、变更业务的客票，不再返还已收取的退票/变更手续费和票款差价。

山东航空

在 2020 年 6 月 15 日（含）前购买的 324 开头的国内客票 2 （包括里程奖励客票），且行程涉及北京出港的山航实际承运 航班和挂 SC 航班号的代码共享航班，依据旅行日期，客票可 按照如下退改规则处置：

（一）旅行日期为 2020 年 6 月 11 日（含）至 2020 年 6 月 15 日（含）之间的客票（包含已在航班起飞前取消订座或 NOSHOW 的客票），客票有效期内，可为旅客办理非自愿退票， 免收退票手续费。 客票有效期内，可以免费办理一次非自愿变更航班日期， 再次变更按客票使用条件办理。具体原则如下：变更至 2020 年 7 月 10 日（含）前的航班，免收变更手续费、子舱位差价 及淡旺季价差。变更至 2020 年 7 月 11 日（含）以后的航班， 免收变更手续费，需收取子舱位差价及淡旺季价差。 不允许变更航程及签转。

（二）旅行日期为 2020 年 6 月 16 日（含）至 2020 年 6 月 30 日（含）之间的客票，客票有效期内，在航班起飞前提 出退票申请，免收退票手续费；在航班起飞后提出退票申请， 需按客票使用条件办理。

客票有效期内，在航班起飞前可以免费办理一次非自愿变 更航班日期，再次变更或在航班起飞后（NOSHOW）变更按客票 使用条件办理。

具体原则如下：变更至 2020 年 7 月 10 日（含） 前的航班，免收变更手续费、子舱位差价及淡旺季价差。变更 至 2020 年 7 月 11 日（含）以后的航班，免收变更手续费，需 3 收取子舱位差价及淡旺季价差。 不允许变更航程及签转。

中国联合航空

（一）适用范围

2020年6月17日24时（含）前购买822开头国内客票，行程涉及中国联合航空实际承运的北京进出港航班。

旅行日期在2020年6月11日0时（含）至30日24时（含）期间。

（二）豁免政策

可在客票有效期内，至原购票渠道免费办理退票或改期手续，不收取任何费用。

（三）办理渠道

1.通过中国联合航空官网、移动官网、手机APP客户端、官方微信账号购买的客票可直接登录个人账号，在订单详情界面办理。

2.其他渠道通过原购票渠道办理（旅行社、代理、购票网站等）。

3.中国联合航空24小时客服热线：400-102-6666。

祥鹏航空

（一）适用范围

在2020年6月16日（含）之前已购买且乘机日期为2020年6月17日（含）至2020年6月30日（含）的国内客票。

（二）适用航班

由祥鹏航空实际承运的涉及北京进出港国内航班和祥鹏航空为市场方的涉及北京进出港代码共享航班。

（三）客票有效期内退票

⑴ 在航班起飞前已取消订座的客票，可至原购票地办理免费退票业务，不收取退票费；

⑵ 在航班起飞前未取消订座的客票，依据原客票使用条件办理退票业务。

（四）客票有效期内变更航班

⑴ 在航班起飞前已取消订座的客票，可免费变更至2020年7月15日（含）之前，同航线、同服务等级航班一次（如涉及跨服务等级变更，可免收变更手续费，但需补齐票款差额）；如旅客再次提出变更申请，需在客票有效期内依据变更后客票使用条件办理；

⑵航班起飞前未取消订座的客票，依据原客票使用条件办理变更业务；

客票有效期内签转：按原客票使用条件办理。

厦门航空

一、适用客票

本规则适用于在2020年6月16日（含）前购买的，由厦航731票证填开，由厦航实际承运和挂MF厦航航班号的代码共享航班，且涉及北京进出港航班客票（包含积分奖励机票）。

二、豁免规定

（一）旅行日期为2020年6月17日（含）至2020年6月30日（含）之间的客票，在航班起飞前提出退票申请（以退座时间计算），在客票有效期内可办理退票，免收退票手续费；在航班起飞后提出退票申请，需按客票适用条件办理。

（二）上述客票也可在原航班起飞前，免费变更一次航班日期（不允许变更航程或签转），再次变更或在航班起飞后（误机）变更按客票适用条件办理：

1.变更至2020年7月10日（含）前航班，免收变更手续费及舱位差价；

2.变更至2020年7月11日（含）后航班，免收变更手续费，需收取舱位差价。

(责编：乔雪峰、夏晓伦)