远洋·蔚蓝海岸双新品样板间入市

6月13日晚，蔚蓝海岸以一场“绽放森海精彩”为主题的新品发布会，展开了对更加立体多元的生活系统的探索，亦呈现了蔚蓝对这个时代度假需求的理解与领悟。除此之外，洋墅一期产品极屿与洋房四期产品森氧小筑双样板间的粲然绽放，更加丰盈了度假生活的想象张力。

远洋集团北京开发事业部常务副总经理张晓岩先生

远洋集团北京开发事业部常务副总经理张晓岩先生分享，基于对不同度假生活方式的探索，2020年蔚蓝海岸创造性划分出“海域”“森域”两大片区，在河海交汇、水系纵横的海域，我们将湿地、飞鸟、游鱼的诗意安置其中，形成一个广阔而深邃、静谧且丰盛的世界。

在草木环绕、千亩森林公园涵养下的森域，蔚蓝海岸规划了北部公园、万物有声湿地公园、北北湿地泳池、蔚蓝农场等，用最舒适尺度营造出自然惬意的场景，全功能生活配套，将对城市生活方式的思考融于其中，让人可以亲身参与，而非独立于生活之外，从而赋予度假更多关怀。

蔚蓝海岸文旅项目负责人王馨先生

蔚蓝海岸文旅项目负责人王馨先生分享，蔚蓝海岸相信一个蓬勃发展的社区离不开时间的积淀与业主的共建，所以蔚蓝海岸的场所空间注定是一个开放式的命题，它将由设计者和居住者共同完成，设计者提供一个空间，由居住者将自己的爱好、品味、精神一一安放进去，让空间不断生长。

基于此，蔚蓝海岸在2020年进行了10大场所升级，7大空间优化，40项业主权益升级，让细微的幸福覆盖日常生活的方方面面，16项物业增值服务，更增加了业主的归属感与尊崇感。除此之外，蔚蓝海岸更成功举办了6场业主座谈会，认真听取了邻居们的意见和建议，相信唯有以开放的姿态与业主结成情感、精神和利益的共同体，才是让蔚蓝这一“海岸乌托邦”得以持续生长的强大驱动力。

不断探索美好生活样本

百变空间，点亮舒适度假生活

柏涛建筑设计（北京）有限公司负责人李旭海先生

在柏涛建筑设计（北京）有限公司负责人李旭海先生看来，此次发布的两大新品在细节的设计上，有着颇多亮点。洋房五期森氧小筑约53-71㎡的灵动空间内，充分实现了可利用面积的最大化。入口处隐藏式换鞋凳可置于柜中，可拉伸升降桌非就餐时间也可旋转置于柜中，扩大的会客厅使用空间让室内瞬间变身休闲、运动等模式。洋墅一期极屿更从层高、庭院与观景露台等方面，让度假突破了空间的限制。

空间会思考、居家有温度

远洋智能家居副总经理刘博先生

远洋智能家居副总经理刘博先生在现场为业主们分享了在健康建筑体系下，远洋对两大新品洋墅一期极屿与洋房五期森氧小筑所做的智能化软件升级：当业主不在家的时候，无人照顾的房子将由智能APP代为守护，一旦出现故障会自动发送消息提示业主；老人独居之时，如需帮助或发生意外，也可以使用APP，把求助信号推送到业主手机并通知小区物业提供上门服务；远洋始终希望为业主打造更精彩的度假生活这是我们的初心，引用一句埃隆·马斯克的一句话：“未来已来临，只是分布的不均匀。”相信远洋在不断的升级中，未来会更好！

打造国际化社区，服务让生活更温暖

蔚蓝海岸万豪酒店项目工程专业A岗李俊浩先生

蔚蓝海岸万豪酒店项目工程专业A岗李俊浩先生就万豪酒店的设计布局与服务体系，向大家做了详细介绍。目前万豪已处于封顶状态，预计明年10月即将对外开放，酒店共计规划客房280间，每个客房都有极佳的观海面，届时必将激起大家对这片海的无尽想象。

远洋集团北京开发事业部常务副总经理：张晓岩

中国帆船帆板运动协会秘书长：刘卫东

蔚蓝海岸文旅项目负责人：王馨

北京航海中心CEO：Maxi

值得一提的是，发布会举办期间，时逢国家帆船帆板队在蔚蓝海岸航海基地进行为期四个月的集训，备战奥运。中国帆船帆板运动协会秘书长刘卫东先生也来到发布会现场，接受了晓岩总及王馨总代表蔚蓝海岸赠送的极具美好寓意的地球仪。希望其扬帆远航，在对大海不断的探索与征服中，收获人生的满足与喜悦。同时也期待备战中的奥运团队能够问鼎金牌、斩获殊荣！

两大新品 粲然绽放

森氧小筑约53㎡B户型实体样板间

森氧小筑的洋房产品，与其他的洋房有着明显的区别，譬如全屋智能化精装，从水、电、气、暖、安全等多方面考虑度假需求，以更舒适、便捷的环境，释放未来式智性生活的魅力。在户型设计上，在有限的面积内灵活的实现多种模式间的无缝切换，颠覆创新的约53㎡两居、超前实用的约71㎡两卫三居，呈现出最前沿的度假新型住区。

森氧小筑约71㎡A户型实体样板间

而极屿比起之前的设计，其全龄的三室空间，则更符合家庭生活需求，足够容纳一家人所有的日常活动。让一家老幼、甚至是短时探访的亲友都能自在相处成为可能。在城市大家庭相守日益奢侈的今天，极屿为孩子提供了一个足够发泄精力的空间，为年迈的父母带来含饴弄孙的安慰。全新升级的未来式露台，对家人而言更具有一些私密性。晚风、繁星、遍植鲜花的场景，既装饰了自己的生活，也能装饰过路邻居们的梦。

极屿约121㎡C2户型实体样板间

(责编：许维娜、夏晓伦)