高技术制造业韧性强活力足（新数据 新看点）

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走进生产车间，U字形的生产线上，1000多台自动化设备和600多个机械臂正在搬运玻璃基板，不同区域的机器依次完成预烘、涂布、脱水烘烤等100多道生产工序……3月底，TCL武汉华星实现100%复工，4月初供料恢复正常。“化危为机，实现逆势增长。”TCL董事长李东生透露，目前TCL武汉华星t4项目二期、三期均已进入厂房装修阶段。
和TCL武汉华星一样，一批高新技术企业逆势成长。国家统计局数据显示：5月高技术制造业增加值同比增长8.9%，快于规模以上工业4.5个百分点。
“‘8.9%’这个数字凸显出高技术产业的韧性和抗冲击性，也表明高技术产业带来的发展新动能正在增强。”中科院科技战略咨询研究院产业科技创新研究中心执行主任余江说。
——“8.9%”的增速得益于智能化助力。
在联想（武汉）基地，通过一块可视化看板，就可以远程监测车间里每一条产线的运行状态。“工程师们正在开发新一代设备，通过5G或WiFi6的无线方式，让更多产线实现物联网连接。”联想（武汉）生产基地负责人齐岳说。
得益于智能化助力，不少高新技术企业迅速复工复产。“高新技术企业生产线智能化程度相对较高，受人员返岗影响较小，复工复产率普遍高于其他行业。”余江说。
——“8.9%”的增速得益于产业链健全。
时下，市场上大批新型智能终端的出现，给生产柔性屏的成都京东方带来大批订单，企业也完成了产能扩充。
2018年以来，围绕京东方这个龙头企业，成都高新区签约新型显示产业配套项目14个，覆盖上游原材料、生产设备、显示模组、终端制造和生产服务等产业链各环节。产业链条带来的集聚效应，大大增强了京东方的抗风险能力。
“上游近20家企业已百分之百复产，有力地保证了我们的需求。”京东方科技集团副总裁秦向东说。
疫情防控过程中，联想集团凭借灵活敏捷的全球网络布局和高效运营的供应链，出货量和市场份额仍保持全球PC市场领先。“联想基地的供应链中，大约70%的物料是本土采购，30%是国际采购。联想的供应链管理能力较强，对物料采购有预先准备，所以没有因为物料供应问题对生产造成影响。”齐岳说。
——“8.9%”的增速还得益于新产品不断涌现。
最近，北京市居民赵女士开启了在家“云健身”模式，她每天抽出半小时跟着健身APP上的视频课程练习。正是看准了像赵女士这样的市场新需求，成都咕咚科技有限公司开发推出一系列“云健身”课程，其运动社交平台的使用量增长了近一倍。
“用户多了，企业推出的智能运动设备销量也跟着上去了！”成都咕咚科技有限公司CEO申波说，像智能跳绳、体脂秤等已卖断货，智能运动手表一季度销售额增加50%左右。
数据显示，5月，受市场需求恢复拉动，部分新兴产品继续保持高速增长，3D打印设备、智能手表、集成电路圆片、充电桩等增长均在70%以上。
《 人民日报 》（ 2020年06月18日 01 版）
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