去年发放个人住房贷款两百八十六万笔

本报北京6月17日电 （记者赵展慧）近日，住房和城乡建设部、财政部、中国人民银行联合发布的《全国住房公积金2019年年度报告》显示，2019年，住房公积金缴存额23709.67亿元；全年住房公积金提取人数5648.56万人，提取额16281.78亿元；发放个人住房贷款286.04万笔，发放金额12139.06亿元，各项业务运行平稳。

住房公积金行业积极服务非公有制经济，非公有制经济缴存职工占比持续增加，服务缴存对象中非公有制经济缴存职工占比近半。2019年住房公积金制度惠及职工数量持续增长，全年住房公积金实缴单位322.40万个，实缴职工14881.38万人，分别比上年增长10.57%和3.08%。全国住房公积金缴存职工中，城镇私营企业、其他城镇企业、外商投资企业、民办非企业单位等非公有制经济缴存职工占比49.04%，比上年增加1.93个百分点。新开户职工中，非公经济缴存职工占比达73.97%，比上年增加1.05个百分点。

2019年，住房公积金支持缴存职工群体进一步扩大，支持租赁住房消费力度加大。全年共发放个人住房贷款286.04万笔、提取人数5648.56万人，分别比上年增长13.25%、8.72%。住房公积金贷款和提取人数占实缴职工人数的近40%。支持1013.82万人住房租赁提取住房公积金937.83亿元，支持人数比上年增长32.28%。

《 人民日报 》（ 2020年06月18日 03 版）

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