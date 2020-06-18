前5月上海外贸出口增2.3%

本报上海6月17日电 （记者沈文敏）据上海海关统计，今年前5个月，上海市实现出口5300.3亿元人民币，比去年同期（下同）增长2.3%；进口7656.6亿元，下降4.6%；贸易逆差2356.3亿元，收窄17.1%；合计进出口总值1.3万亿元，下降1.9%。5月份，上海市实现出口1157.7亿元，增长3.8%；进口1474.9亿元，下降6.1%；合计进出口2632.6亿元，下降2%。

前5个月，上海市以一般贸易方式进出口6829.9亿元，下降1.7%，占同期上海市进出口总值的52.7%。同期，以加工贸易方式进出口2765.3亿元，增长6%，占21.3%。上海市出口机电产品3583.3亿元，增长0.8%，占同期上海市出口总值的67.6%。其中，集成电路出口569.9亿元，增长30.6%；手机出口390.2亿元，增长29.5%。同期，劳动密集型产品出口738.3亿元，增长7%。

《 人民日报 》（ 2020年06月18日 10 版）

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