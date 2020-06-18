量身定制 提供个性化服务

通过热成像相机筛查人流中的体温异常者，再利用AI技术生成头部标注体温的图像，测量精确度在±0.5摄氏度之内……日前，西安咏圣达电子科技有限公司开发的圣瞳AI人体测温筛查和人员聚集检测预警系统，被广泛应用于各类高密度人群流动场景。

西安咏圣达电子科技有限公司是西安高新区创业园瞪羚谷内一家提供人工智能机器视觉算法的高科技企业。疫情防控期间，创业园的科技企业研发推出一批相关产品，既解决了疫情防控中的实际问题，又为企业发展开拓了新的市场。

“针对疫情防控期间园区企业的实际需求，创业园不断提升服务能力、创新服务形式，在帮助企业安全顺利复工、降低融资成本、减免租金税收、解决用工问题等方面做出探索。”西安高新区创业园相关负责人表示。

深入走访，有效解决企业难题

5月8日，西安高新企业大学抗疫系列课程“人社惠企政策解读”培训会在瞪羚谷举办，主要针对社保费减免、失业稳岗返还、核酸检测补贴等人社领域热点惠企政策进行全面解读，创业园70多家企业参加培训。

“专题培训会对企业来说及时又实用，清楚解答了社保费减免和企业稳岗方面存在的问题。”培训结束后，一位企业代表说。

西安高新区创业园相关负责人介绍，为了提升培训效果，真正解答企业的疑惑，在培训活动前期，创业园专门对园区企业进行实地走访，征集人社领域惠企政策相关问题，培训会上对征集到的共性问题进行了有针对性的解答。

了解企业诉求是精准解决企业难题的关键。疫情防控期间，创业园工作人员一直坚守岗位，通过深入走访了解企业诉求，帮助企业制定防疫方案，解决复工难题。同时以五级网格化管理全面落实消毒、排查工作，不间断地在园区各众创空间、楼宇开展防疫知识宣传、检查防疫措施落实情况，协调帮助复工企业设置体温监测服务点、拉设隔离带、开展扫码测温等。

受疫情影响，创业园内的一些中小企业面临经营成本上升、资金压力大的难题。创业园积极创新服务模式，联合工商银行西安市分行与园区企业对接融资需求，为企业量身定制融资产品；同时，积极利用省级、市级、区级相关政策给企业减负，截至5月底，引导区内双创机构对500余家创业企业实施房租减免2000余万元。

优化升级，不断落实帮扶政策

疫情防控期间，西安高新区创业园不断升级服务模式，将以往线下的服务搬到线上，最大程度减少人员聚集。

为加快企业复工复产进度，国家和地方出台了一系列具体帮扶政策。为了让这些政策尽快落到实处，西安高新区创业园曾经为业务服务而建立的微信群成为宣传帮扶政策的重要渠道。微信群中，创业园工作人员积极为中小企业解答疑问，并指导企业填写申报资料等。

“对于能够解燃眉之急的政策，我们均采用线上办理的方式，让企业少跑路，尽早让中小企业享受到优惠。”创业园企业服务部工作人员说。

针对中小企业招聘难题，创业园也给予多项帮扶，尽力满足企业用人需求。据创业园企业服务部工作人员介绍，3月12日，创业园把以往固定于每周三举行的高新技术人才面试会搬到了网上，致力于为企业“云”上引凤。此次线上招聘会效果显著，吸引西安地区80余家用人单位和2300余名求职个人参会，共提供职位1714个。

除了自主搭建对接平台，创业园还积极寻找渠道让企业与人才“面对面”。4月14日—16日，在2020年西安重点区域和相关主导产业招才引智大型在线交流会（高新区专场）上，创业园有近30家企业参会，提供近400个招聘岗位，并与人才在线预约面谈、面试。

“未来，创业园会根据企业需求推出更多更灵活的服务，不断提升服务能力。”西安高新区创业园负责人说。

《 人民日报 》（ 2020年06月18日 10 版）

(责编：岳弘彬)