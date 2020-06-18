全国普速铁路20日实施电子客票 将覆盖超95%铁路出行人群

本报北京6月17日电 （记者陆娅楠）记者从中国国家铁路集团有限公司（下称“国铁集团”）获悉：6月20日，电子客票将在全国普速铁路推广实施，覆盖1300多个普速铁路车站。此次推广实施后，全国铁路有2400多个车站实行电子客票，将覆盖95%以上的铁路出行人群。

国铁集团客运部负责人介绍，至今年5月底，全国铁路已累计发售电子客票超过8.72亿张。购买电子客票后，旅客可通过互联网退票和改签，进出站持有效身份证件实现“一证通行”，实名制核验、检票、验票更加便捷，闸机检票速度提高3倍左右，检票平均速度由3.8秒/人缩短至1.3秒/人，而且能够有效防范丢失车票、购买假票等风险。在今年疫情防控期间，电子客票自助退改签、无接触进出站、网上办理返岗务工团体票等优势得到充分体现。

《 人民日报 》（ 2020年06月18日 10 版）

(责编：李都也(实习生)、李栋)