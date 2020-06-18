12万亿怎么花？今年中央财政预算账本出炉

北京商报讯（记者 肖涌刚）做好“六保”，积极财政必须更加积极有力。6月17日，财政部公布2020年中央财政预算安排。今年中央财政收入从何而来？花到哪里去？每一笔资金都备受关注。

中央财政收入主要来源于一般公共预算收入。根据《2020年中央一般公共预算收入预算表》，今年这一预算数为82770亿元，比上年执行数下降7.3%。财政部方面表示，这主要是根据新冠肺炎疫情对经济的影响、价格水平变动和落实减税降费政策等因素预计的。

在主要税种方面，受疫情对企业生产经营的影响，以及落实减税降费政策等因素，国内增值税预算数为28700亿元，下降7.9%，企业所得税预算数为23665亿元，比2019年执行数下降0.5%。同时，由于疫情对一般贸易进口、国际大宗商品价格的影响，进口货物增值税、消费税和关税预算数合计为16060亿元，下降14.1%。

相较于税收收入，非税收入更是大幅减少。2020年非税收入预算数为3000亿元，仅占上年执行数的36.2%。其中，国有资本经营收入大幅削减78.4%。财政部方面解释称，主要是上年采取特定金融机构和中央企业上缴利润等措施。

为弥补一般公共预算收入的不足，2020年中央财政调入资金从去年的3194亿元猛增到8880亿元，涨幅达到178%。其中，从预算稳定调节基金调入5300亿元，从政府性基金预算调入3002.5亿元。

收入减少并未影响支出扩张。根据《2020年中央一般公共预算支出预算表》，今年中央一般公共预算支出为11.945万亿元，较上年执行数增长9.1%。其中，为落实“中央政府带头过紧日子”的精神，中央本级支出比2019年执行数减少80.15亿元。同时，为增强地方财政经费保障能力，中央对地方转移支付预算数为83915亿元，比2019年执行数增加9499.9亿元，增长12.8%。

在中央本级支出中，除了卫生健康、国防、社保就业、住房保障、粮油物资储备、债务付息及发行费用等支出有所增长外，其余支出均呈现不同程度下滑。财政部方面表示，这主要是落实过紧日子要求，压减非刚性、非重点项目支出和公用经费。

与之相对应的是转移支付力度加大。其中，中央对地方的一般性转移支付增长4.9%，专项转移支付增长2.5%，新增特殊转移支付6050亿元。

具体来看，在一般性转移支付中，按照《国务院关于改革和完善中央对地方转移支付制度的意见》要求，较大幅度增加了均衡性转移支付。同时，考虑到2020年县级财政运行压力较大，对财政运行困难的县加大支持力度，县级基本财力保障机制奖补资金增长10%。

基层财政部门相关人士向北京商报记者透露，近年来一般性转移支付比例在加大。对地方而言，一般性转移支付是基层可以统筹调度的财力，在使用过程中更加灵活，有助于解决基层财力不足。

同时，抗疫特别国债也被纳入政府性基金预算管理。财政部国库司有关负责人6月17日表示，今年1万亿元抗疫特别国债将采用市场化方式，全部面向记账式国债承销团成员公开招标发行。抗疫特别国债将从6月中旬开始发行，7月底前发行完毕。

根据《关于2020年中央政府性基金预算的说明》，2020年抗疫特别国债支出预算7000亿元，全部为对地方转移支付，用于支持疫情防控和有一定收益的基础设施建设项目；另外，调入中央一般公共预算3000亿元，用于补助地方疫情防控支出。

此前财政部副部长许宏才曾介绍，抗疫特别国债主要用在有一定资产收益保障的公共卫生等基础设施的建设和抗疫相关支出方面，但各地可以在分配的额度内按照一定的比例预留机动资金，解决基层特殊困难的急需资金需求。

(责编：李都也(实习生)、李栋)