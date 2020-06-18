需求增加 半数核酸检测股股价创新高

受疫情反弹的影响，核酸检测股再度成为了各路资金追捧的对象。经北京商报记者统计，目前国内新冠病毒检测试剂生产商共涉及达安基因（002030）、万泰生物、华大基因等12家A股上市公司，上述个股股价在近期均出现了一定程度的上涨，其中万泰生物、迈克生物等6股在6月17日盘中集体创下年内新高的情形更是成为了市场焦点。在新冠病毒检测试剂需求不断增加的情形下，上述12只核酸检测股上半年业绩情况如何也引发市场关注。

达安基因等6股再创新高

6月17日，核酸检测股再度出现大涨行情，华大基因、达安基因、万泰生物等6股在当日盘中均创下了年内新高，占全部核酸检测股的五成。

根据国家药品监督管理局官网显示，目前共批准了42款新冠病毒检测试剂，背后生产商涉及华大基因、达安基因、复星医药、万孚生物、万泰生物、明德生物、丽珠集团、硕世生物、迈克生物、安图生物、热景生物、东方生物12家A股上市公司。受疫情反弹的影响，上述12股在近期均出现了不同程度的上涨，股价不断创出新高。

经Wind统计，6月17日共有华大基因、达安基因、万泰生物、丽珠集团、硕世生物、迈克生物6股股价创出了年内新高，上述个股当日最高价分别为152.7元/股、31.68元/股、170元/股、48.14元/股、242.6元/股、65.24元/股。

在上述6股中，万泰生物、硕世生物两股系资本市场新生，分别在今年4月29日、2019年12月5日登陆A股，两股在6月17日盘中均创下年内新高的同时，也都创下了上市以来的历史新高。

除了上述6只股价创新高个股外，剩余安图生物、热景生物等6股虽然未在6月17日当天创下新高，但近期股价也均出现了一定上涨。经Wind统计，自今年6月以来（6月1日-17日），上述12股股价均出现了不同程度的上涨，其中万泰生物涨幅居首，达113.92%；其次是达安基因涨幅达45.99%；硕世生物、东方生物、华大基因、丽珠集团、迈克生物5股区间累计涨幅在20%-30%之间；剩余万孚生物、复星医药、明德生物、安图生物、热景生物5股区间累计涨幅在0-20%之间。

就6月17日全天表现来看，达安基因、迈克生物、复星医药等8股收涨，其中达安基因涨停；万孚生物、明德生物、热景生物、东方生物4股收跌。

多股正处股东减持期间

在核酸检测股大涨的情形下，万孚生物、达安基因、安图生物等多股目前正处于股东减持期间。

具体来看，万孚生物在5月27日发布了一则“关于公司实控人，董事及高级管理人员减持股份的预披露公告”，公司实控人王继华计划以大宗交易或集中竞价方式减持公司不超过2%的股份；此外，公司董事、副总经理何小维，财务总监、副总经理余芳霞，副总经理康可人、彭仲雄、赵亚平等人计划以大宗交易或集中竞价方式减持公司股份不超过0.1151%。

上述股份以大宗交易方式减持的，在减持计划公告之日起3个交易日后的6个月内进行；以集中竞价方式减持的，在减持计划公告之日起15个交易日后的6个月内进行，目前上述股东的减持计划仍在进行中。

安图生物则在今年4月22日披露了一则“控股股东减持股份计划公告”，公司控股股东安图实业计划以集中竞价交易和大宗交易方式减持公司股份合计不超过1291.81万股，即不超过公司股份总数的3%。

根据安图生物最新披露的减持进展显示，安图实业已在5月18日-6月10日期间通过集中竞价交易、大宗交易、转融通方式合计减持公司股份430.69万股，占公司总股本的1%，目前该减持计划仍在进行中。

除此之外，达安基因也在近期披露过股东减持计划。5月8日，达安基因表示，公司收到董事长何蕴韶和公司董事、总经理周新宇分别出具的《股份减持计划告知函》，因个人资金需求，何蕴韶、周新宇均自公告之日起15个交易日后的6个月内，以集中竞价交易方式分别减持公司不超过0.45%、0.34%的股份。

上半年业绩表现引关注

受益于市场对新冠病毒检测试剂需求的增加，上述12股中大多数个股一季度业绩向好，那么其上半年业绩情况如何也引发市场关注。

Wind数据显示，今年一季度，硕世生物、达安基因、东方生物、万孚生物、万泰生物、热景生物、华大基因、丽珠集团8股实现归属净利润处于同比增长状态，诸如，硕世生物在今年一季度实现归属净利润约为1.04亿元，同比上涨670.91%；万孚生物在今年一季度实现归属净利润约为9784.58万元，同比上涨34.82%。对于公司业绩增长的原因，万孚生物提到系公司疫情相关检测产品销售收入保持快速增长。

一季度业绩大涨之下，上述核酸检测股上半年业绩表现如何？经统计，在上述12股中，仅硕世生物、达安基因两股透露了公司今年上半年业绩情况，其中硕世生物表示，今年上半年净利润较去年同期将会有较大增长幅度；达安基因则表示，今年上半年实现净利润约为3.03亿-4.5亿元，同比增长幅度预计在400%-643.64%之间。

投融资专家许小恒在接受北京商报记者采访时表示，新冠病毒的检测在疫情防控中起着至关重要的作用，随着疫情防控手段的升级，检测试剂盒有望带动相关公司业绩增长。证券市场评论人布娜新亦表示，随着核酸检测的大范围加快推进，行业将整体受益。

对于公司上半年业绩情况，北京商报记者分别致电万孚生物、安图生物等公司进行采访，万孚生物表示“可以关注公司最新公告。”

就上述12股最新一年度业绩表现来看，复星医药盈利能力最强，公司在2019年实现归属净利润约为33.22亿元；其次，丽珠集团2019年实现归属净利润约为13.03亿元，也仅上述两股2019年净利突破10亿元大关。相比之下，热景生物盈利能力最差，2019年实现归属净利润约为3388万元。

(责编：李都也(实习生)、李栋)