全链条覆盖 千亿意外险市场整顿细则出炉

捆绑搭售不断、手续费畸高、骗保骗赔频发……意外险高速发展中乱象频出。继今年3月《关于加快推进意外险改革的意见》圈定出意外险发展路径后，6月17日，北京商报记者从业内人士处获悉，银保监会就意外险市场清理整顿工作方案下发通知，将采用“自查+抽查”方式集中整治上述意外险市场突出问题。在业内人士看来，此次文件的下发，意在整顿市场突出问题，强化市场行为监管，为费率市场化奠定基础。

三大阶段6个月时长

从改革意见的下发到整顿方案的落地仅过去了3个月。6月17日，伴随着《关于印发意外险市场清理整顿工作方案的通知》（以下简称《通知》）一纸文件的下发，意外险市场整顿风暴正式袭来。

“集中整治强制搭售和捆绑销售、手续费畸高、财务业务数据不真实等意外险市场突出问题，依法严肃处理违法违规的机构及人员，使意外险市场乱象得到有效整治，为意外险市场高质量发展提供保障。”接近监管人士表示。

《通知》显示，此次整顿工作被分为三个阶段，时间跨度从今年6月至12月中旬，包括从6月至7月的自查自纠阶段，从8月至11月的监管抽查阶段，以及最终的总结报告阶段。

具体来看，《通知》要求，各保险法人机构组织下辖所有省级分支机构进行全面摸底，逐条对照整治工作要点开展自查自纠，于7月底前将全国市场排查整改情况书面报告银保监会相关部门和实际经营所在地银保监局。

8月起，先由各银保监局综合前述自查自纠情况，对包括人身险公司和财险公司在内的省级分支机构开展现场检查，视情况对相关保险中介机构开展延伸检查。之后银保监会将综合考虑自查自纠情况及各银保监局对检查对象的建议，选择问题比较集中的保险法人机构开展现场检查。此外，《通知》强调，各银保监局应于12月15日前，向银保监会人身保险监管部报送意外险市场清理整顿工作报告。

意外险市场波及客户范围广、涉及保费量巨大。2019年意外险业务保费收入达到1175.16亿元，同比增长9.26%。然而，意外险快速发展的同时，乱象随之出现。银保监会人身险部相关负责人也曾表示，在调研摸排过程中发现意外险手续费率、渠道费用水平较高，如银行借款意外险、旅游意外险等，在个别地方手续费率高达50%，航空意外险业务手续费率在有的渠道超过90%。

中国法学会保险法研究会理事张俊岩指出，此前提到的目标是“到2020年底，意外险费率市场化形成机制基本建立”，“到2021年底，意外险费率市场化形成机制基本健全”。费率市场化将给予各家公司更多的定价自主权，因此在完善定价机制、推动产品自主创新的同时，也要整顿市场突出问题，强化市场行为监管，为费率市场化奠定基础。

从产品到理赔

“随着寿险和健康险市场化改革和市场行为监管取得了较好成效，整治意外险开始成为监管工作的重点。同时，很多意外险产品与消费或理财场景结合密切，对各类中介的依赖较大，所以意外险的市场行为风险呈现点多面广的特征，其治理措施需要‘分类施策’，并紧抓落实。”中国社会科学院保险与经济发展研究中心副主任王向楠表示。

对应《通知》的下发，北京商报记者了解到，银保监会还披露了一份相关的工作要点，明确此次集中整治工作侧重在产品管理、销售管理、渠道管理、理赔管理和内部管理等5个方面的问题，整治对象覆盖人身保险公司和财产保险公司。

其中，产品管理方面，工作要点包括，是否未按规定使用经审批或备案的条款费率、费率浮动是否违背精算原理等；销售管理上，明确关注是否存在强制搭售和捆绑销售，限制消费者的自由选择权等。渠道管理方面，销售机构的资质成为监管关注的重点，包括是否委托不具备合法资格的机构开展销售活动，支付或变相支付手续费等。从理赔管理和内部管理来看，相关企业则需关注分支机构是否以拖赔、惜赔、无理拒赔等方式损害保险消费者合法权益，内控管理是否严格，客户信息安全保护是否到位，信息披露是否依法合规等问题。

张俊岩认为，《关于加快推进意外险改革的意见》中已经提出了“按照市场主体全面自查自纠、监管部门进行重点检查的方式，组织开展意外险市场清理整顿”，《通知》中则进一步细化了清理整顿工作的内容和流程。

鼓励主动揭示问题并整改

值得一提的是，银保监会还针对银保监局和保险公司提出了4项工作要求并进行分工，来为此次意外险市场整顿保驾护航。首先，《通知》要求，银保监局要成立意外险市场清理整顿工作小组，结合实际研究制定实施方案，负责部署、指导、督促辖内意外险市场清理整顿工作；同时要整合监管力量，统筹做好年度现场检查工作。而保险公司则要在总公司层面成立专门领导小组，制定全业务排查、全流程覆盖的工作方案，细化工作内容，层层推进落实，确保意外险清理整顿工作取得实效。

其次是加强联动印证，全面掌握情况，保险公司应按照方案要求，摸清本公司情况，如实填报所有信息，不得出现错报、漏报、瞒报的情况。银保监局负责摸清核查辖内意外险市场情况，确保信息真实、准确、完整。银保监会将对相关各方摸底数据进行比对审查，发现数据不匹配不真实的，责成保险公司重新核查，并视情况采取相应的监管措施。

需要注意的是，《通知》明确，保险公司要按照监管部门的部署和要求，全面自查自纠意外险经营管理中存在的违法违规问题和薄弱环节。对在自查自纠中主动揭示存在问题、上报数据资料真实并进行有效整改的机构，依法予以从轻、减轻或免予处罚；对自查自纠走过场或故意隐瞒问题的机构，依法从严查处，并追究高级管理人员及相关人员责任。

此外，银保监会还强调，保险公司要专门针对自查过程中发现的意外险内控管理薄弱环节，找差距、建制度、补短板、堵漏洞，建立依法合规经营的长效机制，提高意外险经营管理水平。而银保监局方面，则要做好辖内保险公司自查自纠情况的督导核查工作，依法依规处理抽查发现的典型问题和突出风险，并深入剖析、查找问题产生的原因，提出根治意外险市场乱象的有效措施和意见建议。

“在监管中坚持问题导向是近年来银保监会一直强调的，而意外险市场存在的部分问题可谓是顽疾，涉及面广，不高压恐怕很难在短期内得到有效解决。”首都经济贸易大学保险系副教授、副主任李文中如是说。

(责编：李都也(实习生)、李栋)