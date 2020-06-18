1万吨中央储备冻猪肉今投放市场 已累计投放储备肉39万吨

原标题：1万吨中央储备冻猪肉今天投放市场

1万吨中央储备冻猪肉于6月18日下午通过竞价交易进行投放。北京青年报记者从华商储备商品管理中心了解到，这是今年内我国第21次投放中央储备肉，累计投放量将达到39万吨。根据交易规则，在交易的时间内按照“同等条件下价高者优先、时间优先” 的原则确定成交企业、成交数量和成交价格。

根据华商储备商品管理中心发布的《关于2020年6月18日中央储备冻猪肉投放竞价交易有关事项的通知》显示，6月18日将出库投放的中央储备冻猪肉包括进口冻猪肉和国产冻猪肉。进口冻猪肉质量均符合中国进口冻猪肉相关标准，经国家检验检疫机构检验检疫合格。国产冻猪肉包括Ⅱ号、Ⅳ号分割冻猪瘦肉，25公斤/箱；根据代储单位提供的动物产品检疫合格证、肉品品质检验合格证和第三方出具的产品检测报告，产品质量合格。北京青年报记者了解到，此次投放冻猪肉的代储单位包括中国食品集团、中粮肉食、北京二商肉食、青岛中和盛杰、芜湖双汇。

北青报记者注意到，此次中央储备冻猪肉的投放是在近期国内猪肉价格在连续下滑后有所反弹的背景下进行的。根据农业农村部近期监测数据显示，6月11日全国农产品批发市场猪肉平均价格单日上涨1.7%，6月15日较上周五上涨1.5%，6月16日又较6月15日上涨1.1%。

(责编：李都也(实习生)、李栋)