农业农村部：生猪生产继续恢复 猪肉供需增加

针对国内猪肉价格在经历了3个月连降之后近期又有所上涨的形势，农业农村部畜牧兽医局局长杨振海6月17日表示，进入6月份以来，随着新冠肺炎疫情稳定控制，人民群众生产生活秩序逐步恢复，猪肉消费明显增加，拉动猪肉价格小幅上涨，但仍明显低于2月中旬水平。6月份第1周，全国集贸市场猪肉平均售价每公斤46.28元，比2月中旬的高点下降13.36元；同比涨幅84.2%，较2月下旬收窄80.6个百分点。
他表示，当前国内猪肉市场供需都在增加。5月份全国生猪存栏和能繁母猪存栏双双保持快速恢复势头，新建和改扩建猪场陆续投产，种猪和仔猪调运量明显增加，非洲猪瘟疫情得到有效控制，生猪生产恢复好于预期。
据了解，3月份以来，国内生猪出栏、猪肉进口和消费同步增加。5月份，全国生猪出栏环比增长3.2%，240个集贸市场监测猪肉交易量环比增加7.3%。今年1-4月猪肉进口134.9万吨，同比增长170.4%，其中4月份达到39.8万吨，是进口最多的一个月。从2月中旬到5月中旬，全国猪肉价格连续3个月下降。
“下一步，农业农村部将继续坚持生猪生产恢复和非洲猪瘟防控两手抓，巩固产能恢复的好势头。”杨振海表示。本组文/本报记者 张钦
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