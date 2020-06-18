众多职业卖家抢占二手平台 闲鱼“变味”有违初衷

本报记者 陈雪柠

在闲鱼搜索某品牌婴儿推车，前20个搜索结果中，竟然半数以上都是职业卖家提供的全新商品？曾经为个人卖家提供销售闲置物品渠道的二手闲置平台，如今正成为职业卖家收割流量的第二战场。

对此，一些消费者认为闲鱼“变味”，也有人认为“便宜就行”，不抗拒职业卖家加入。中国消费者权益保护法学研究会副秘书长陈音江认为，既然定位为二手平台，就应尽量通过规则引导和鼓励真实的个人卖家交流、销售：“大量职业卖家的涌入显然违背了共享经济的初衷，更要警惕不法卖家打着二手闲置名义规避售后。”

二手平台丢失人情味

把用不到的电子产品卖掉，好过在抽屉里落灰；郊外露营前，淘一个二手的帐篷物美价廉……二手交易平台为不少消费者培养起出闲置、淘二手的习惯，也成了一种低碳环保的健康生活方式。

然而，不少消费者发现，如今的二手平台上到处是“全新”“包邮”等字眼，仔细一看才知道，其中很多商品都来自职业卖家。

上周末，市民刘女士想为妹妹淘一台二手婴儿推车，便打开了闲鱼App。以某品牌为关键词搜索，页面上出现了数十款商品，点击进入详情页后，刘女士却发现很多商品都显示“全新包邮”，各色款式、花色一应俱全。与卖家私聊后，刘女士才明白，这些卖家多数是分销或代销，页面价格也并非实际销售价格。

记者以同一关键词在闲鱼平台进行搜索并初步统计，前20个商品中，有10个出自职业卖家，8个出自个人卖家，还有两个难以分辨。仅从这个样本看，职业卖家销售的商品占比已达到半数。

“旗舰店打折后也不过1500元，这些闲鱼商家却给出了1700元到1800元的价格。”在刘女士看来，这些职业卖家不仅价格不实惠，而且十分影响购物体验。“逛二手平台买母婴用品，本来就是想看看宝妈们的个人描述，有时还会交流一下使用心得，是个很有人情味的事，现在已经完全变味了。买全新还不如去淘宝。”

职业卖家盯上闲鱼流量

根据阿里巴巴发布的2020财年第四财季财报，闲鱼的商品交易额已超过2000亿元，同比去年增长超过100%。截至目前，闲鱼在线卖家数已超3000万。而艾媒咨询此前发布数据显示，预计到2020年，中国互联网共享经济市场规模将超过9万亿元。

巨大的线上流量和低准入门槛，令众多商家趋之若鹜，纷纷涌入以闲鱼为代表的二手平台，获取曝光量和利润。

“职业卖家很多都是线下经销商，转到闲鱼上卖。”一家小家电代理商告诉记者，淘宝上虽然开店门槛不算高，但要想让自己的商品在搜索页面中排在前列，还是需要花钱买广告引流，“闲鱼注册更简便，也没有押金，背靠淘宝大平台，是个不错的网售渠道。”

据了解，目前二手平台上的职业卖家不少是零售商特卖、工厂直销或个人代销。卖家通常会以较低的页面价格吸引买家私聊，随后再单独报价。还有的干脆就是淘宝店在平台投放的广告，仔细甄别可以在搜索时看到“广告”字样的小标签，点击页面会直接进入淘宝或天猫店铺。在二手平台“花粉儿”App上，也有卖家直接点明“到天猫旗舰店找人工客服，报暗号可以优惠”。

专家建议打标维护知情权

如何看待二手平台上的职业卖家，消费者秉持不同观点。有人认为，职业卖家提供的货源更多，成交的效率和沟通成本也更低，因此并不抗拒平台上职业卖家的存在。

然而，仍有不少以刘女士为代表的消费者对职业卖家充斥二手平台表示不满。“我对职业卖家很反感，如果想正经做生意，为什么不去淘宝、京东这些平台开店呢？很难不让人怀疑有猫腻。”

闲鱼平台的相关用户行为规范中明确写道，商品签收后，闲鱼不支持无理由退货、换货。部分买卖双方的争议，交由闲鱼小法庭作为第三方进行判断。而从黑猫投诉平台情况看，消费者对于闲鱼官方客服的投诉数量众多，显然其售后机制无法与常规电商平台相比。

对此，陈音江表示，既然定位为二手平台，就应当通过合理的规则引导和鼓励更多真实的个人卖家交流、销售，大量职业卖家的涌入违背了共享经济的初衷。“至少应当对不同类型的卖家通过打标等方式进行明示，维护消费者知情权。”

“问题的症结始终在于平台如何监管，而不是一刀切拒绝职业卖家。”陈音江表示，二手平台需要一套更为完善的保障机制，更严格地审核卖家资质，以防不法卖家打着二手闲置的名义规避售后问题。

(责编：李都也(实习生)、李栋)