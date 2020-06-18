深交所14个问题问询泰禾 直指债务、股权出售等关键数据

原标题：深交所14个问题问询泰禾

本报讯（记者 赵莹莹）黄其森要加快为泰禾集团引入“战投”的步伐了。记者昨天从深交所官网获悉，深交所就泰禾集团发布不久的2019年年报发出问询函，密集的14个问题直指债务、股权出售、延缓竣工、存货跌价损失计提等关键数据。

6月12日，在推迟了43天之后，泰禾集团发布了2019年年报。尽管没有披露销售额，但236.21亿元的营业收入无疑昭示着，这家闽系房企离2年前董事长黄其森喊出的“2000亿元”小目标，已经越来越远。年报发布仅4天后，深交所就发来了一份问询函，密集列出14个问题。

记者梳理后发现，14个问题涉及债务、股权出售、延缓竣工、存货跌价损失计提、控股股东股份质押、董监高离职等，尤其是对于年报中的数据，深交所显示出了特别关注。

比如问询函提出，泰禾在年报中披露的已到期未付借款金额为235.58亿元，尚未支付的罚息为6.40亿元，因诉讼纠纷被司法冻结的银行存款为2.39亿元。然而，在5月16日《关于对深圳证券交易所〈关注函〉的回复公告》中显示，截至2019年12月31日，公司已到期尚未还款的借款本金合计48.62亿元；截至2020年5月12日，公司及其子公司出现实质性逾期20.17亿元，被冻结银行资金金额为1573.08万元，远低于此次年报中披露的已到期尚未还款金额和被司法冻结金额。

对此，深交所要求泰禾方面说明前后披露相关金额差异较大的原因，并列示截至目前已到期未付的债务明细以及因被担保人发生逾期导致公司需履行担保义务的债务明细，涉及的债务诉讼、资产冻结及计提预计负债情况，以及年内到期债务的债务类型、具体到期时间和金额。

问询函也提到，年报“开发成本”主要项目情况显示，中国院子、长阳半岛中央城、华大泰禾广场等二十余个预计在2019年底前竣工的项目尚未完工，需要泰禾方面说明前述项目施工时间超过预计竣工日期的具体原因，目前施工进展及计划等。此外，对于控股大股东及其一致行动人的股份质押情况，深交所也要求其核实并说明控股股东质押股份是否面临较大平仓风险， 还有截至目前引入战略投资者事项的具体进展，控股股东所持股份质押、冻结情形对引入战略投资者事项的影响。

实际上，自从2018年陷入资金流动困境后，董事长黄其森就开始融资“输血”。除了通过资管、信托、资产证券化、公司债券等方式外，股权质押融资的方法也被用到极致。根据披露，黄其森控股的泰禾投资集团有限公司及其一致行动人所持公司股票合计质押比例为98.91%。5月，泰禾传出要引入“战投”的声音，市场都在等待谁会是“白衣骑士”。

(责编：李都也(实习生)、李栋)