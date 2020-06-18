严监管之下部分网贷平台巧立名目 精心设计维权“陷阱”

据报道，随着网贷平台整治不断深入，行业风险持续得到缓释。但记者调查发现，在严监管之下，部分网贷平台巧立名目对借款者“雁过拔毛”，运作套路越来越隐蔽。有的网贷平台通过精心设计维权“陷阱”、频繁更换“马甲”等手段，加大借款人维权难度。
网民认为，多地网贷行业正处于清退及转型浪潮中，须警惕部分网贷平台将业务转至地下、摇身一变继续从事非法借贷。建议综合施策、标本兼治，持续提高平台合规审慎经营能力，保护借款人合法权益，从源头上防范和化解互联网金融风险。
网民“戴先任”表示，网贷乱象由来已久。近年来，多地网贷行业迎来清退浪潮，非法网贷泛滥势头得到遏制。但是，面对严监管，一些网贷平台打起了“太极拳”，以管理费、服务费等各种名义扣除借款人的费用。相比以前“简单粗暴”的侵权手段，网贷新套路更为隐蔽，更难被发现，危害性有增无减。
“网贷必须回归普惠金融的本源。”网民“耿晔强”建议，对于网贷乱象，要主动出击，精准拆弹，建立快速研判、定性和处置打击机制，发现一起、查处一起、打击一起，始终保持高压态势，起到震慑作用，防止死灰复燃。
还有网民建议，严格落实监管责任，明确风险底线，在坚持市场化和法治化原则的前提下，加快建立健全常态化、长效化的监管机制，真正从源头上防范和化解互联网金融风险。
与此同时，为了满足借贷者需求、促进金融消费市场发展，网贷行业转型要注意“堵偏门、开正门”。网民“董希淼”建议，监管部门一方面加大对不规范、不合法网贷平台的清理整顿力度，加快市场出清；另一方面，应当鼓励商业银行、正规消费金融公司提供更多规范、合法的互联网贷款产品，满足消费者多层次金融需求。
（记者 明航 整理）
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