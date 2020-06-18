A股五大上市险企前5月合揽1.29万亿元

伴随中国平安保费数据发布，A股五大上市险企2020年前5个月的保费成绩单悉数交齐。数据显示，中国人寿、中国平安、中国太保、新华保险、中国人保五大险企合计揽获原保险保费收入1.29万亿元，同比增长6.4%。从单月保费收入来看，五大险企延续了4月份的回暖之势，累计实现保费收入1730.43亿元，同比增长11.59%，保费增速再现两位数增长。
从寿险业务来看，A股五家上市险企寿险板块今年前5个月合计实现原保费收入8735.45亿元，同比增长5.39%。具体来看，数据显示五大上市险企寿险业务增速分化明显。新华保险和中国人寿前5月保费同比增长分别为32.12%及14.99%。而太保寿险较去年同期增长了0.04%，人保寿险和平安寿险较去年同期分别下降了6.22%和7.05%。
不过，业内人士指出寿险业务下降主要是由于疫情期间代理人展业陷入困境，以及公司“开门红”增速不一有关，有的险企淡化冲刺效应，将销售激励政策在年度均匀投放。
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