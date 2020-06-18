美联储主席预警美国经济复苏前景存“高度不确定性”

美国联邦储备委员会主席鲍威尔16日警告，美国经济复苏前景存在“高度不确定性”，尤其是中小企业、低收入者以及少数族裔面临更多风险。分析认为，美国以及全球经济复苏前景不明，包括美联储在内的全球主要央行维持或者加大宽松货币政策的趋势料将持续。

美经济复苏前景不明

鲍威尔16日出席美国国会参议院银行委员会关于半年度货币政策报告听证会时说，随着经济活动的重启，虽然近期部分指标显示美国经济有所改善，但距离完全复苏仍有很长的路要走。由于产出和就业水平仍远低于新冠肺炎疫情暴发之前，美国经济何时复苏、复苏力度如何均存在高度不确定性，前景将很大程度取决于疫情走势和控制措施的效果。在公众确信疫情得到控制之前，美国经济不太可能完全复苏。

鲍威尔指出，疫情给中小企业带来重大风险，而这些企业是美国经济的核心。同时，在疫情影响下，低收入人群、非洲裔、拉丁裔和女性的失业状况较其他群体更为严重。

鲍威尔重申，美联储将运用所有工具，确保美国经济强劲复苏。同时，他再次敦促国会出台更多经济纾困法案，为美国家庭和企业提供必要援助，减轻疫情对经济的长期损害。

美国财政部长姆努钦此前在参议院听证时表示，支持出台新一轮经济援助方案，受疫情影响最严重的行业和小企业应当成为支持的重点。

全球持续宽松可期

美国商务部数据显示，今年第一季度美国国内生产总值（GDP）按年率计算下降5%，是2008年国际金融危机引发经济衰退以来最大降幅。美联储预计今年GDP将萎缩6.5%，年底失业率将达到9.3%；2021年底失业率将降至6.5%，2022年底将降至5.5%，仍比去年底高出整整2个百分点，这意味着仍将有数百万人失业。

为应对疫情对美国经济的冲击，美联储3月份下调联邦基金利率目标区间到零至0.25%之间，并在6月份货币政策会议上维持了这一利率水平。美联储表示，将继续维持超低利率区间直至确信经济已承受住疫情冲击。美联储官员普遍认为，联邦基金利率到明年都将保持在接近零的水平。大多数官员认为，到2022年都不会对利率进行调整。

在欧洲，尽管是欧洲国家中经济表现较好的，德国政府预测，今年德国国内生产总值将比2019年收缩6.3%。同时，德国联邦统计局16日发布的数据显示，德国5月份通货膨胀率为0.6%，连续第三个月出现下降。从目前的低油价来看，今后数月内德国总体通胀率仍可能保持在较低水平。德国联邦银行（德国央行）此前预测，今年德国通胀率为0.8%。

有分析认为，这显示出受新冠肺炎疫情持续影响，欧元区通胀率持续走低的趋势。欧洲央行设定的欧元区通胀率目标是略低于2%，目前的通胀水平远低于这一目标。这为欧洲央行进一步扩大量化宽松的决策提供了支撑。欧洲央行本月初决定进一步加大宽松力度，支持经济复苏和通胀回升。

日本央行16日在货币政策例会结束后宣布，继续保持目前的货币政策宽松力度，将短期利率维持在负0.1%，并通过购买长期国债使长期利率维持在零左右。

澳洲联储16日公布了6月货币政策会议纪要，仍然强调了继续宽松的必要性。会议纪要表示，澳大利亚经济正经历自1930年以来最大的经济收缩，一段时间内可能需要财政和货币支持，前景仍然高度不确定，疫情可能对经济产生长期影响，只要需要，将保持宽松政策一段时间。如有必要，准备再次扩大债券购买规模。澳联储表示，目前全球经济正在经历严重衰退，在就业和通胀目标取得进展之前，不会进行加息。

经济信心有所回暖

目前，随着全球经济活动的逐步重启，外界对未来全球经济恢复的信心有所回暖。

德国欧洲经济研究中心16日发布的数据显示，6月德国投资者信心指数升至63.4，为2006年3月以来最高，表明投资者对德国经济走出疫情阴影满怀信心。德国欧洲经济研究中心主任阿希姆·万巴赫说，越来越多的投资者认为，德国经济将于2020年夏天结束前走出低谷。

路透社分析称，投资者对德国经济前景有信心，主要由于德国应对新冠肺炎疫情的表现明显好于法国、意大利、英国等其他欧洲国家。德国政府还已批准两项金额巨大的经济救助计划。此外，即便在“封城”期间，德国依旧允许工厂和建筑行业开工，这令疫情对德国实体经济的冲击相对没那么严重。

受利好消息鼓舞，全球金融市场本周出现回暖。

在美国率先重启经济的一些州，新冠肺炎感染病例出现了加速增长的趋势，引发了市场的恐慌情绪，美股上周出现大幅下跌。不过，15日美联储宣布将开始直接买入符合条件的企业公司债券，美股跟随这一消息止跌回涨。

16日公布的数据显示，美国5月份的零售额比4月份增长17.7%，达4855亿美元，但仍明显低于2月份的5273亿美元；5月份零售额同比降低了6.1%。美国5月份的零售环比增长率大大好于经济学家预测的8%，利好消息帮助纽约三大股指16日继续走高。

截至16日收盘，道琼斯工业平均指数上涨526.82点，收于26289.98点，涨幅为2.04%；标准普尔500种股票指数上涨58.15点，收于3124.74点，涨幅为1.90%；纳斯达克综合指数上涨169.84点，收于9895.87点，涨幅为1.75%。

欧洲三大股指16日也全线上涨，涨幅均在3%左右。东京股市两大股指16日强劲上扬，日经225种股票平均价格指数收盘较前一交易日大涨4.88%，17日小幅回落0.56%。

由于美国股市上涨带动人气和美元指数走低等因素影响，国际油价15日、16日也持续上涨，16日纽约油价和伦敦布伦特油价涨幅均超过3%。

(责编：李都也(实习生)、李栋)