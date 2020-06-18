日本财务省17日公布初步统计数据显示，由于新冠疫情导致全球需求大幅下降，日本5月出口额同比下降28.3%，为2009年9月以来最大降幅。
数据显示，受汽车及零部件出口大幅减少影响，日本5月出口额降至4.1848万亿日元（1美元约合107日元），连续第18个月同比下降。
从出口目的地看，当月日本对美国出口同比降幅扩大至50.6%，其中汽车出口下降78.9%，汽车零部件出口下降73.2%；对欧盟出口同比下降33.8%，其中汽车出口下降47.6%，汽车零部件出口下降74.1%。
数据同时显示，日本5月进口额同比下降26.2%，至5.0182万亿日元；当月贸易逆差为8334亿日元，连续第2个月出现贸易逆差。
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