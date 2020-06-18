“万物皆可炒”背后潜藏危机 投机者跟风炒货变“韭菜”

球鞋、服饰、玩具……这些商品竟成为疯狂炒作的工具；看盘、抄底、T+0……这些专业术语并非出现在股票或期货从业者口中，而是出现在炒球鞋、炒服饰、炒玩具的“冲冲群”里。
《经济参考报》记者近期调查发现，从小圈子蔓延兴起的“炒货”风潮在资本的推波助澜下变了味儿，并已形成完整的利益链条，不少人在动辄几十甚至几百倍涨幅的诱惑下进场，期待缔造一夜暴富的神话，最终却成了被收割的“韭菜”。
分析人士认为，球鞋、服饰、玩具等并不具备与高溢价匹配的价值，各类商品二级交易平台呈现出明显的“金融化”趋势，会给盲目跟风的投机者造成经济损失，甚至可能引发金融风险。
万物皆可炒
高收益吸引年轻人入圈
“球鞋、服装是用来穿的，玩具是用来玩的，不是用来炒的。”这本是人人皆知的常识，但在投机者看来，它们都成了炒作生财的工具。
当前，网络上活跃着大量“炒货”的App平台。记者在一个名为“着魔”的App讨论社区看到，许多交流“炒鞋”经验的人晒出自己的交易记录和获利金额，吸引投机者加入自己创建的“冲冲群”。同样炒得火热的不只是球鞋，还有洛丽塔服装、潮流玩具、盲盒等。
记者通过论坛加入了一个炒潮流玩具的“冲冲群”，300多人的微信群里平时几乎没有人闲聊，但是当群主发布信息，押宝某个玩具号召大家买进时，群里会突然蹦出几十条消息，大多是成员表示跟进买入。
今年20岁的唐驰（化名）在现实生活中是一名大学二年级学生，而在他创建的“冲冲群”里，却是一呼百应的“大哥”。唐驰带领群成员们低价买入商品，通过频繁的买进卖出拉升价格，吸引散户入场，并将囤货在高价时卖出获利。同样的操作，过去半年唐驰经历了多次，短短几个月就赚了60多万元。
高额获利源于“炒货”市场的高溢价。群里一位资深炒鞋客介绍，去年7月在“得物”球鞋交易App平台上，某款鞋的价格超过6.6万元，溢价超3200%，另一款鞋的价格超过3.6万元，溢价近2700%。
“无论炒的是什么东西，方法都差不多，就是炒价格。”唐驰透露，由于人为操纵，商品价格会很快回落，只有精通其中套路、会把握时机的人才能赚钱，不懂的人只能被“割韭菜”。
投入成本不高的“炒货”行为，也成了年轻人追捧的“投资”方式，频繁的交易让市场日趋火热。据球鞋资讯公众号“疯牛球鞋报告”统计，去年8月19日当天，在球鞋交易App平台“nice”上成交量前100名的球鞋产品中，有26个热门款的成交金额达到4.5亿元，超过当日新三板9431家公司的成交量。与此同时，大量与炒球鞋、炒玩具、炒盲盒相关的App平台、创业项目也随之诞生。
利益链条助推
“炒货”市场生意火爆
球鞋、服饰、玩具的价格为何会飙上天？记者调查发现，其背后是由品牌方、资本方、二级市场交易App和炒货客组成的一条完整的利益链条。
球鞋爱好者小泽（化名）介绍，以炒鞋为例，球鞋的初始发售是一级市场，发售后其他渠道的转售被称为二级市场。一级市场价格由球鞋品牌方决定，二级市场价格则会随着购买者的喜好和供给关系出现波动。
品牌方，是“炒货”链条的第一个环节。如，新鞋发售时，品牌方深谙“爱鞋一族”对高端球鞋的需求心理，会通过饥饿营销的方式限量供应新鞋，从而带动球鞋讨论热度和其在二级市场的价格攀升，进而通过二级市场的热度引领，拉动球鞋的销售，在一级市场赚得盆满钵满。
“其实炒鞋在国外一直都有，但是球鞋的价格基本在合理区间波动，因为真正喜欢限量版球鞋的毕竟是一个小群体。”小泽说，但由于大量资本的入场，让原本小范围的炒鞋彻底变了味儿。
资本方，是“炒货”链条的第二个环节。以炒鞋为例，品牌方发售新鞋后，资本方大量扫货、囤货，他们不仅开发出抢鞋机器人软件，还大量收购抢鞋软件账号，一人同时操作上千个账号，抢购一级市场的球鞋。小泽说：“资本方、黄牛进来后，买鞋卖鞋变成一场资本游戏，整个市场的风险变得越来越高。”
一位洛丽塔服装炒货客告诉记者，掌握资本的黄牛会刻意购买囤货，人为制造稀缺性，直接影响商品价格。不久前，她花1000多元购买的洛丽塔裙子转手就卖了4000多元，原价300多元买入的玩偶背包在二手交易市场也能卖到上千元。
交易平台，是“炒货”链条的第三个环节。“炒货”的中心环节是在二级市场交易，而“得物”“着魔”等二级市场交易App的出现，为便捷、大规模的交易提供了可能。记者发现，多个交易App都推出了寄售服务，炒货者可在平台上实现即买即卖，该服务类似于期货交易，购买者买到鞋后可以选择不发货、收货，而是直接又挂在平台上售卖，通过操作一夜即可涨跌数千元。
记者在体验购买的过程中发现，付款时可通过第三方支付机构或信用卡实现分期付款，类似加杠杆服务也在一定程度上助长了金融风险。
炒货客，是“炒货”链条的第四个环节。炒货客通过二级市场交易获利，成为收割“韭菜”的最后一环。和唐驰一样的炒货客，受限于资金规模，无法在商品发售的一级市场抢占先机，炒货客们便联合起来成立一个个小团体，合作控制商品价格的短期波动，吸引散户入局后抛售商品而获利。大量炒货团体的出现导致商品价格波动频繁且缺乏规律，给二级市场交易带来更多不确定性和风险。
此外，记者调查发现，部分新出现的二级市场交易平台，会私下与影响力较大的炒货客合作，通过炒货客吸引更多人在平台上交易，而炒货客也会在小团体中透露自己与平台的关系，号称掌握内部消息而吸引更多人入圈。交易平台与炒货客的合谋，助推了“炒货”市场的火热，也让散户在交易中承担更大风险。
狂热投机背后
暗藏重重危机
“潮流文化爱好者会因为一双球鞋、一个玩具背后的文化和独特的设计花高价买单，而投机者只在乎商品转手能赚多少钱。”小泽说，以前买高端球鞋的都是真正的球鞋爱好者，现在买鞋的大多数不是炒鞋客就是“接盘侠”，服饰、玩具等商品的炒作方式也类似，为了赚钱进入“炒货”市场的新手，正是资本方想要“吸血”的对象。
“冲冲群”里一位成员私下告诉记者，如果是新手千万不要贸然囤货。今年年初他刷信用卡囤了一万多元的球鞋，没想到后来球鞋价格大幅下降到4000多元，他不得不向朋友借钱偿还信用卡。
炒货经验丰富的唐驰也坦言，炒货真正赚钱的是少数，损失最大的一定不会是资本方和专业炒货客，没有经验只是看着圈子火热想要捞一笔的散户往往“损失惨重”。
实际上，早在去年10月，相关部门已发布《警惕“炒鞋”热潮防范金融风险》的相关警示，但炒鞋市场短暂调整后，又日趋火热，另外还衍生出炒服装、炒潮流玩具等新变种。
“‘炒货’将有可能引发金融风险。”重庆工商大学经济学院院长李敬说，球鞋、玩具、服装等商品成本不高，并不具备金融产品的属性，且供给端容易被控制，其市场价格具有很强的可操控性，投资风险较高。
李敬表示，“炒货”二级市场交易平台“金融化”的趋势进一步放大了市场的流动性和规模，如果不加以有效监管，其交易体量越来越大后，可能对现有的金融秩序产生影响，也会对“稳金融”产生不利影响。
“‘炒卖商品’是一种市场投机行为，市场泡沫巨大，风险系数很高。”李敬说，尤其对于年轻人而言，一夜暴富只是神话，不应该盲目跟风炒作，投资自己不熟悉的领域。
多名专家建议，相关部门要加强对涉及炒球鞋、服装、玩具等“炒货”平台的资金交易监测，强化对“炒货”平台风险特征的识别，一旦发现平台存在风险过大，或存在参与洗钱等犯罪活动嫌疑，及时采取有力的监管措施。
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