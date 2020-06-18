电商将世界推向新贸易时代

编者按

中国电商在疫情下的出色表现，让世界各贸易主体找到了恢复经济动能的新着力点。京东等中国电商的实践，不仅仅表现在供应链、技术以及物流网络等协同化高效运转发挥的巨大价值，更是在用速度赋能一切生产要素，所产生的“乘数效应”将深刻地改变世界贸易方式和格局，将世界推向新贸易时代。

疫情下电商的“逆袭”，让世界各贸易主体找到了恢复经济发展的新着力点，并将世界推向新贸易时代。不过，尽管已经不能适应新贸易时代的需求，传统贸易规则却仍在延续，业界期待京东等中国电商企业的实践能为其他国家提供借鉴。

“618”把全球变成“大集市”

6月14日是京东国际每月的“进口日”，而正在进行的“618”大促几乎把全球都变成了一个“大集市”，其中有3万款海外新品是首次亮相京东“618”。

来自京东的数据显示，6月14日，京东国际全天成交金额同比增长超过170%。当天，日本、英国、新西兰等超过27个国家商品同比增长超过100%，其中来自英国、日本、新西兰、韩国等热门国家的品牌增长表现尤为突出。

从6月14日的销量TOP10单品来看，“颜值经济”十分火热，TOP10产品中有8个席位被美妆类产品占据；来自全球的母婴用品、电器也是国人的热门选择，新西兰原装进口的a2白金版幼儿配方奶粉3段、任天堂Switch日版游戏机均位列TOP10单品。

从全品类数据来看，各个品类均有表现不俗的亮点出现：进口保健抗氧化类商品成交额同比增长300%，潮流运动品类整体同比增长300%，当日售出的进口保健类商品累计可铺满20个足球场，沃尔玛海外旗舰店售出的机油可供3000辆汽车使用两年，当日售出的比那氏蜂胶漱口水可灌满五个标准游泳池。

中国市场的火爆甚至吸引了一些驻华大使的目光。6月14日晚间，堪称“中国通”的新西兰驻华大使傅恩莱与智利驻华大使路易斯·施密特走进了京东国际的官方直播间，为各自所在国的特色产品知名品牌直播带货，并吸引了近700万观众观看。

在消费升级的推动下，中国消费者对进口商品的需求越来越多元化和精细化。为顺应这一趋势，去年11月22日，京东将大进口业务进行战略升级，整合京东旗下跨境商品和一般贸易进口商品，正式推出国内首个全面专注于大进口业务的消费平台——京东国际，打造可信赖的进口商品一站式消费平台。

区别之前进口商品分布在各个品类的场景，京东国际涵盖了京东平台上的全部进口商品，消费者只要进入京东国际频道，就相当于进入了进口商品大卖场，可随意选购涵盖美妆、生鲜、奢侈品、日用品等几乎全品类的进口商品。

据悉，新品业务一直以来都是京东国际战略布局的重要部分。数据显示，2020年上半年，有600多个海外品牌在京东国际发布了超过3000款新品。

为帮助海外品牌更好地进入中国市场，京东国际在站内提供了多频道联合营销工具，并打造了“崛新计划”，搭建起海外品牌和优质商品进入中国市场的“快车道”。

截止到2020年5月，京东国际招商团队引入新品牌上千个，吸引新店铺500余个，其中不乏纽迪希亚、雅培、美赞臣、DHC、雀巢等全球知名品牌。同时，京东国际也吸引了韩国著名百货品牌AK PLAZA、日本大国药妆、德国3C购物网站Computer Universe等大型百货、连锁集团以及线上卖场入驻。

电商成海外品牌入华重要平台

2020年拉动消费需求增长的关键仍在中国，而想要撬动中国市场，必然绕不开电商。

受新冠肺炎疫情影响，众多国际品牌时下正遭遇“停工潮”：在美国，苹果宣布暂时关闭除大中华区所有地区的线下零售门店；在瑞士，著名手表品牌劳力士宣布关闭境内的三家工厂；在意大利，奢侈品开云集团宣布关闭旗下品牌GUCCI的6家工厂和在意大利的所有门店；在法国，爱马仕决定关闭其全部42家工厂，香奈儿也于3月18日宣布停产……

疫情下，奢侈品无疑是受到影响最严重的行业之一。随着国内疫情开始趋缓，逐渐回温的中国市场自然被各大奢侈品公司寄予厚望。

然而，对更加依赖门店的顶级奢侈品牌而言，快速进行线下门店的扩张显然不现实。另外，与国外奢侈品消费人群结构不同，国内的奢侈品消费者更加年轻化，且早已习惯通过网络进行社交和购物。因此，选择拥有高品质消费人群、具备强大物流运力支撑的平台进行合作，无疑是国际奢侈品品牌拓展中国市场的捷径。

3月5日，比利时皇家御用品牌Delvaux在京东开设了全球首家线上旗舰店。作为拥有190年历史的世界奢侈皮具品牌，Delvaux品牌全球首席执行官Marco Probst说，Delvaux对开启线上之旅的第一步极为慎重，“京东的独特之处在于它既能保证商品的真实可靠性，又能提供如承诺般的高端服务。我们期待，在开拓中国电商市场的同时，巩固这种优质的合作关系。”

随后，一股入驻潮在京东涌现。Chanel集团旗下的珠宝工坊Goossens、英国皇室御用皮具品牌Smythson、历史悠久的意大利摩托车制造商Benellid、拥有2100家连锁店的韩国企业ONNURI以及来自荷兰的医学营养 品牌纽迪希亚等国际知名品牌陆续登陆京东，开设官方旗舰店。

中国贸促会研究院国际贸易研究部主任赵萍说，不断开放和包容的营商环境下，众多海外品牌对于广阔的中国市场跃跃欲试，而电商则成为海外品牌进入中国市场的重要承接平台。电商平台为国外的品牌商提供了一个高效、低风险的渠道，新产品可以通过小规模、高频次的方式进入中国市场试水。同时，电商平台通过大规模引进国外的品牌、品类，也能满足国内消费者个性化、多样化的进口商品消费需求。

对这些入驻京东的国际品牌而言，京东能带来的也不仅仅是面向中国市场的优质线上销售渠道。

京东零售集团CEO徐雷说：“因为此次疫情，京东的商业模式让供应商更加认识到与京东加强合作的重要性，京东在全渠道方面的建设，会比以往的速度更快，同时也得到了供应商的积极参与。”

电商或重塑世界贸易格局

在业界看来，新冠肺炎疫情对国际贸易的影响不言而喻，但仔细观察不难发现，疫情下电商的“逆袭”，却为国际贸易带来新的光明，让世界各贸易主体找到了新的恢复经济发展的着力点。

泰国中华总商会主席林楚钦表示，在这个万物互联空前紧密的时代，疫情限制了人们的出行，切断了互联，但电商平台以其强大的物流链发挥了巨大作用。

“在此次疫情中，我们看到了京东、顺丰等电商和物流企业出色的供应链、技术以及物流网络等协同化高效运转发挥的巨大价值。”林楚钦说，促进电商特别是跨境电商的发展，既是传统外贸转型升级的大势所趋，也是积极应对疫情、有效对冲外贸增长下滑压力的必然之举。

浙江大学教授马述忠则认为，疫情后全球贸易电商化会趋于常态化，原因在于，贸易电商化不仅保证了交易过程的虚拟化进行，有效减少了交易双方的线下接触频率，还扩大了交易主体的普惠化范围，让依靠传统贸易模式无法开展活动的中小企业可以借助数字化平台参与国际贸易，为平稳度过危机提供了可能。

更重要的是，在经济一体化、贸易全球化的大背景下，电商不仅冲破了国家间的障碍，使国际贸易走向无国界贸易，同时也在引发世界贸易的变革。

对外经济贸易大学国际经贸学院教授王健认为，传统贸易由区域型发展到全球型，主要驱动力来自于运输工具的创新和通讯技术的革命。随着互联网技术的快速发展，世界贸易在商业存在、企业管理以及贸易方式上都发生了改变，而电商平台最明显的作用，就是让企业和消费者之间距离近了，因为商品信息越来越对称，消费者可以在互联网上看到各个国家的产品，而企业也能通过平台及时了解用户喜好等信息反馈。“这在传统一般贸易中是很难想象的。”

简单地说，就是电商正在让世界变小，市场变大，它总是能把世界上很多分散的、非常不平的市场连成一个单一的大市场，并让每个人都能进入这个大市场相互进行交易。

事实上，在电子商务的推动下，国际分工的全球化、虚拟化程度不断提高，促使全球市场在信息技术的支持下优化资源配置，实现了帕累托改进，这一新变化引起了国际贸易格局的变化，推动了国际贸易方式的转变，原本在国际贸易中占据主导地位的工业制成品被信息产品所替代。

但这并不意味着新型全球贸易体系的前方就是一片坦途。

国际知名咨询机构埃森哲的一项报告认为，尽管已经不能适应新贸易时代的需求，传统贸易规则却仍在延续。另外，跨境贸易中产生了大量碎片化、定制化的订单，其商业路径与传统的“集装箱订单”存在很大不同。不过，各国政府还没有建立新的监管模式，相关税收征管标准、技术标准等许多规则仍待确定。

正因为如此，业界人士表示，目前国际社会非常关注中国跨境电商的发展，期待京东们的实践和规则的孵化能够为其他国家提供借鉴。

(责编：李都也(实习生)、李栋)