“618”显现电商“乘数效应”

“618”几乎把中国乃至全球都变成了一个“大卖场”。在线上线下的集体狂欢中，改变的不仅仅是市场的消费逻辑，在5G和中国大交通立体网络的加持下，以京东为代表的中国电商是在用速度赋能一切生产要素，对各行各业带来巨大促进作用，产生多重经济社会效果，这种“乘数效应”也将深刻地改变世界贸易方式和格局。

尽管电商属于服务业，然而时至今日，其产生的聚变效应不仅仅反映在第三产业，也在拉动第一、第二产业不断发展。在今年京东“618”大促季中，京东C2M（反向定制）产品销量大涨，再次显现出电商深入推进制造业升级的成果。众所周知，C2M模式的核心是从大数据中“读”出消费者需求，再寻找厂家设计生产，通过构建“极短链路”，去掉库存、物流、分销等中间环节，生产商可以用最小“试错成本”，向市场供应各种“爆款”，同时让海量用户买到所需产品。目前这种模式已经遍布各大电商平台，涵盖服装家纺、电器五金等多种品类。因为市场潜力大、利润空间足，电商平台能给予制造商更多利润，受益的不仅是制造型企业，更是整个产业带。例如京东旗下社交电商平台“京喜”推出产业带“厂直优品”计划，全面推进产业带和原产地的零售新基建，在全国10万家制造型企业和国内消费者之间搭建起崭新的零售体系。毋庸置疑，C2M模式所构建的品牌发展体系，是建立在市场经济规律基础之上，其本质是产业互联，强调供给侧和需求侧的改革。未来随着物联网、5G技术在生产体系的应用，C2M模式还可以把“中国制造”的新技术和新商业模式推广到全世界，推动产业升级，促进产业长远发展。

电商对农业的深度影响则反映在农产品生产销售方式的根本性改变。“618”期间火爆的农产品“直播带货”只是京东赋能农业的一个缩影，京东的智能供应链早已深度渗透农业领域。在河北武邑县，京东跑步鸡在业界率先使用了区块链溯源及鸡脚环等物联网技术，对跑步鸡160天的全养殖周期进行监测，通过互联网技术对于养殖过程进行追溯，保证产品的绿色、健康。“跑够100万步”才上市成为京东跑步鸡的网红标签，在京东平台上经常被一抢而空。在吉林长白山区，京东大力推动“AI养猪”；在内蒙古蒙清县，京东农场的无人机翱翔上空监管农场；在陕西，京东携手龙头企业成立数字果业联盟，提供全产业链服务……目前，京东旗下除了7FRESH、生鲜、干货食品、京喜、新通路等零售业务和京东企业业务直接支持农产品全渠道销售之外，更是拓展出了京东农牧、京东数字农贷、京东众筹、京东农场、京东农业云等众多业务板块，分别从互联网种养殖、互联网金融、数字产业园、农业大数据产业联盟等，为全国各地的农业产业带提供赋能支持。电商对农业的数字化改造不仅体现在疫情期间打破了农产品的滞销困境，更重要的是，随着5G、云计算、大数据、人工智能、物联网等互联网技术的快速发展，当数字成为新农资、手机成为新农具、直播成为新农活，一场农村产业革命即将到来。

电商“乘数效应”背后的深层原因在于我们正在进入一个百年未有的速度时代。正如业界资深专家罗清启所言，全球的国别经济不是被摆到一个技术、质量、成本等诸多工业因素的竞争赛道上，而是被摆在速度统辖一切的道路上。一直被排除在生产力数据之外且被赋予更高速度的时间，正在成为一种短缺的生产要素。中国经济领先全球的增长速度，已不能从成本的角度来解释。光化通信与高铁通信的交互，正在塑造一种数字形态与物理形态融合的、崭新的中国经济拓扑结构，这种结构所能释放的经济当量还没有被我们认识。全球最大的数字商业平台的建立、覆盖全国的物流基础设施的重组等波澜壮阔的产业重置，都是我们认识中国经济新拓扑结构一些显而易见的线索。从这个角度来看，在5G和中国大交通立体网络的背景之下，中国电商显现的“乘数效应”已经成为中国经济乃至全球经济的重要力量。

(责编：李都也(实习生)、李栋)