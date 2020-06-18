吃货们注意！这些食品不合格，1号店有售

中新经纬客户端6月17日电 日前，上海市市场监管局公布2020年第2期不合格食品风险控制和核查处置情况，涉及温州市小休休食品有限公司在“1号店”(网站)销售的大乌梅等。目前，相关电商已停止为不合格食品提供平台服务。

不合格食品风险控制和核查处置情况具体如下：

上海澳星食品有限公司进口的乐卡斯花生味酥饼(糕点)

(一)食品名称：乐卡斯花生味酥饼(糕点)；规格型号：250克/罐；生产日期：2018-06-27；商标：/；原产地：马来西亚；不合格项目：过氧化值(以脂肪计)。

(二)经上海市青浦区市场监督管理局调查，上海澳星食品有限公司进口销售上述不合格乐卡斯花生味酥饼(糕点)的情况为：进口591箱，销售591箱，无库存。

(三)上海澳星食品有限公司进口销售上述不合格乐卡斯花生味酥饼(糕点)的行为，违反了《中华人民共和国食品安全法》第三十四条第一款第(十三)项的规定。鉴于该公司在案发能够积极主动配合调查，并能证明其不知道所采购的食品不符合食品安全标准，上海市青浦区市场监管局根据《中华人民共和国食品安全法》第一百三十六条规定，对上海旺匝国际贸易有限公司作不予处罚的决定。

温州市小休休食品有限公司在“1号店”(网站)销售的大乌梅

(一)食品名称：大乌梅；规格型号：225g/盒；生产日期：2020-03-15；商标：/；标称生产企业：温州妲己食品有限公司；不合格项目：亮蓝，苋菜红，相同色泽着色剂混合使用时各自用量占其最大使用量的比例之和。

(二)经上海市嘉定区市场监督管理局对“1号店”平台运营方上海京东才奥电子商务有限公司调查，温州市小休休食品有限公司为入驻“1号店”的第三方商家，注册地址为浙江省温州市瓯江口产业集聚区灵昆街道九村平兴路。上海京东才奥电子商务有限公司履行了对入网食品经营者温州市小休休食品有限公司食品经营材料审查登记、建立经营者档案、记录保持不合格食品交易信息等义务。

(三)“1号店”已停止为温州市小休休食品有限公司的不合格食品提供平台服务。

长沙秋和食品贸易有限公司在“1号店”(网站)销售的金卷

(一)食品名称：金卷；规格型号：248g/袋；生产日期：2020-01-01；商标：一木；标称生产企业：沈阳市山山伟业食品有限公司；不合格项目：日落黄，胭脂红。

(二)经上海市嘉定区市场监督管理局对“1号店”平台运营方上海京东才奥电子商务有限公司调查，长沙秋和食品贸易有限公司为入驻“1号店”的第三方商家，注册地址为长沙市雨花区劳动东路139号新城新世界第三期西组团1单元4层439-441号。上海京东才奥电子商务有限公司履行了对入网食品经营者长沙秋和食品贸易有限公司食品经营材料审查登记、建立经营者档案、记录保持不合格食品交易信息等义务。

(三)“1号店”已停止为长沙秋和食品贸易有限公司的不合格食品提供平台服务。(中新经纬APP)

(责编：李都也(实习生)、李栋)