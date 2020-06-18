维他奶走下神坛：股价缩水近四成、利润下滑超25% 

中国网财经6月17日讯(记者 陈琼)旗下主要产品有维他奶豆奶及维他柠檬茶的维他奶国际集团有限公司(HK：00345)日前宣布，公司将于2020年6月19日举行董事会会议，以批准截至2020年3月31日止的全年业绩及考虑派发股息。

在此之前，维他奶国际曾发布盈利预警称，预期截至2020年3月31日止，公司上一财年“利润整体下滑高达25%~35%”。

从维他柠檬茶红极一时，到产品日渐式微，维他奶国际近年来为何“掉队”？中国网财经记者就新品策略、市场策略、如何加强质量管控等问题向维他奶发送采访函，截至发稿未收到回复。

股价一年跌去近四成

6月17日，维他奶国际股价收于29.65港元，距离公司披露年报仅剩一天时间。去年同期，公司股价曾创下47.25元历史高位，一年之间，股价缩水近四成。

股价大幅下跌背后是维他奶业绩后续增长乏力，更让投资者担心的是业绩拐点或将到来——在残酷竞争的快速消费品市场，维他奶突然从“领跑者”变成了“掉队者”。

今年3月30日，维他奶国际开盘股价下挫，当天以23.2港元/股收盘，跌幅高达12.95%。当天，维他奶发布盈利预警公告显示，公司2019/2020财年利润整体下滑高达25%~35%。

对于业绩下滑的原因，维他奶表示，新冠肺炎疫情暴发以来，公司产品在各地的市场计划及供应链运作都受到严重影响，尤其是维他奶位于湖北武汉的业务影响更大，且由于维他奶在内地的大部分业务都通过一般贸易渠道进行，小型零售商铺的停业对公司业绩影响很大。

过往财报显示，在维他奶的业绩构成中，中国内地和香港市场是其主要收入引擎，其中内地市场营收占比将近70%，然而充当业绩增长引擎的内地市场近两年来突然熄火。自2018财年起，维他奶在内地市场已出现业绩增速下滑现象。

数据显示，2018/2019财年，维他奶内地市场营收增速为25.08%，下降了13.7个百分点；2019/2020财年上半年，维他奶内地市场营收增速同比下降了24个百分点。

为何掉队？

从维他柠檬茶的红极一时，到新产品后续乏力、日渐式微，维他奶在饮料市场的昙花一现，正映衬出快消饮料市场快速更迭的残酷性。

“当产品的创新和升级，赶不上消费升级，市场范围又受到一定的局限，这种情况之下，肯定就是慢慢掉队了。”在中国食品产业分析师朱丹蓬看来，维他奶在产品迭代升级方面也不理想，维他奶系列产品已经较为老化，而此前爆红的维他柠檬茶的优势已经逐渐缩小，未来整体的运营风险都会很大。

“维他奶整个创新升级的速度是赶不上内地消费者消费升级的速度，说白了就是消费者已经不买账了。”朱丹蓬表示。

更大的失误则来自于市场策略方面。

维他奶目前在内地市场的业务主要在华南地区，已经丧失了全国扩张的黄金时间。朱丹蓬指出，维他奶最大的一个问题是没有顺势而为，在内地业绩最好的两年里，没有去大力开拓北方市场。”目前市场已经趋于饱和，没有太大的增长空间了，再去开拓新的市场、新的渠道、新的人群、新的场景，代价会非常大。“

中国网财经记者了解到，为了挽回内地市场的颓势，今年维他奶将推出新品，东莞工厂也将在今年8月落成，维他奶官方表示，届时产能将获得更大的提升。

不过这一建厂策略也受到了质疑，“整个华南相对来说已经饱和了，为什么还要在华南建厂？应该立足于北方市场进行布局，补缺短板”，朱丹蓬指出。

产品质量屡上黑榜

除了产品创新能力不足、市场策略失误外，近年来，维他奶国际还曾连续多次因产品出现问题，被海关拒绝入境，这也对维他奶的品牌形象造成了一定冲击。

据海关总署日前发布的消息，有3批次共26300千克进口自中国香港的维他奶饮料被拒入境，分别标称为维他豆奶饮料和维他奶原味豆奶饮料，未准入境原因均为“超范围使用营养强化剂泛酸钙”。

据统计，近一年来维他奶饮料已有6批次产品被海关拒绝入境。在海关总署发布的2019年12月未准入境的食品化妆品信息中，有5批次维他奶产品因“污秽腐败”，被拒入境。这5批次产品均由Vitasoy International Holdings Limitde生产，涉及维他黑加仑果味饮料、维他柠檬味茶饮料、维他蜜糖菊花茶植物饮料、维他柠檬茶饮料、维他锡兰柠檬味茶饮料等。

在海关总署发布的2019年4月未准入境的食品化妆品信息中，也有维他奶产品被拒入境：8100千克来自中国香港的维他奶国际集团有限公司生产的维他白牛头牛奶饮料，因“标签不合格”，未准入境 。

(责编：李都也(实习生)、李栋)