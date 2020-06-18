我国目前农村电商发展势头强劲，发展潜力巨大。在一二线城市网购市场逐渐趋于饱和之时，电商企业也纷纷意识到了下沉市场将会是互联网消费的下半场，并开始布局于下沉市场，对于电商销售而言，物流先行已经是行业共识，然而碍于成本等因素的影响，大多数企业的“下沉”心有余而力不足，真正做到深耕于下沉市场，尤其是物流领域的企业并不多。

日前，京东物流宣布，2020年将升级“千县万镇24小时达”时效提升计划，面向低线城市及重点县镇继续布局物流新基建，创新仓储模式。该计划显示，京东物流在今年拟投用亚洲一号12座，新建扩建城市仓和转运仓13座，全部面向二到五线城市。同时，还加快供应链、快递、冷链等业务下沉，加快快递进镇进村等。

物流体系建设对下沉市场意味着什么?笔者认为，无论对于消费者还是对于行业，都有着极大的现实意义和战略意义。

对于下沉市场，特别是农村地区的消费者而言，当前在网络消费中正面临着消费者不断上涨的消费热情及消费能力与网购基础设施建设落后的矛盾，物流基础设施是其中最制约消费者的一点。一方面，消费者在购买商品之后商家发货和消费者取货时间的不稳定，导致其消费体验降低，另一方面，物流基础设施建设不完善，尤其是“最后一公里”难题转嫁到消费者身上呈现出了消费成本增高问题，而对于这两点问题解决的根本，就在于对下沉市场物流基础设施的更新，要知道，我国农村常住人口超过5.6亿人，占全国总人口的比例超过四成，在互联网不断普及的背景下，下沉市场能够带来的消费增量是巨大的，在这个意义上来说，物流体系建设对于整个下沉市场消费潜力的释放，是具有重要的促进意义的，确保了下沉市场的消费者能够高效且及时的获得商品与服务。

同时，在网络消费不断发展的大趋势下，通过网络平台拓宽农产品销货渠道，拉动低线城镇和农村经济已经成为乡村振兴的主要方式之一，然而农产品一般具有较强的时效性，消费者也注重农产品的新鲜程度，若农产品无法以最好的状态呈现在消费者的面前，农产品的价格也会大幅降低，从这一点来说，物流基础设施的建设也将会有助于当地经济的增长。

对于行业而言，下沉市场的物流建设的确是具有一定的挑战，即便是已知下沉市场将来会成为拉动互联网消费增长的核心力量之后，从短期来看，下沉市场的物流体系建设也有着性价比不高的问题存在，这也是导致大部分企业对其望而却步的原因之一，此次京东物流大提速，一方面是完善了自身对于下沉市场物流体系建设的布局，而另一方面，行业其他企业也势必不会忽视京东物流此次的动作，促使其他企业下定决心或是加大对下沉市场物流建设的投入，从而起到促进整个行业发展的作用。

而对于京东物流自身，即便知晓下沉市场的物流体系建设是一件在短期内很难取得快速收益的事情，但仍然义无反顾的投身其中，也不是一时脑热的商业行为，而是考虑多方因素之后的决定。其一，自建的物流体系一直是京东物流的优势所在，在如今物流行业竞争愈发激烈的背景下，加强下沉市场物流体系建设势在必行;其二，在互联网普及和通信技术的发展下，下沉市场的消费意识逐渐觉醒，作为常住人口超过一二线城市的巨大市场，下沉市场潜力无限，这也意味着谁能率先抢占下沉市场，便能掌握互联网消费领域下半场竞争的先机，对于早已经独立、开放运营的京东物流来说，这片“蓝海”极为关键;其三，下沉市场，尤其是农村地区的电商发展近年来也是国家高度重视的领域，在今年的两会上，“快递”第七次被写入政府工作报告中，并明确提出“支持电商，快递进农村，拓展农村消费”，因此，京东物流的建设也不仅在于自身业务和商业布局，同样是担当社会责任，响应国家号召的表现。

在疫情过后的复工复产阶段，新基建已然成为了拉动经济增长的新引擎，智能物流和智能供应链作为新基建的重要内容，在未来的数年内都将成为京东物流乃至整个物流行业布局新基建的重要方向，此次亚洲一号瞄准新基建下沉，既是京东物流推进下沉市场物流基础设施建设的重要举措，也表明了京东物流想要以科技赋能物流，打造物流行业新业态的决心。

另外，下沉市场的物流体系是连接城乡的重要纽带，在通过物流体系建设更新之后，不仅将会促进消费更好的发挥对于经济增长的拉动作用，同时也会助力打破城乡二元经济结构，缩小城乡之间的经济差距，这既是我国农村供给侧结构改革的重要内容，也是我国全面建成小康社会的必要条件。(作者盘和林系中南财经政法大学数字经济研究院执行院长)

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